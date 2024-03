Atriz de 'Malhação' revela como saiu de relação abusiva: 'Ele rastreava tudo'

Assim como sua personagem em 'Malhação', a atriz Gabriela Medvedovsky contou que vivenciou um relacionamento abusivo aos 18 anos

A atriz Gabriela Medvedovsky abriu o coração e falou um pouco sobre um momento delicado que passou em sua vida pessoal. Assim como sua personagem em 'Malhação: Viva a Diferença' (2017) e na série 'As Five (2020-2024)', original Globoplay, ela revelou que também já viveu um relacionamento abusivo anos atrás.

Na trama, Gabriela dá vida a Keyla, que enfrenta algumas relações tóxicas nas duas produções. Em entrevista à revista Marie Claire, a artista, que atualmente tem 31 anos, contou que vivenciou uma situação semelhante aos 18, durante seu primeiro ano de faculdade, quando namorou um garoto quatro anos mais velho.

Em seu relato, ela explicou que os dois não saíam com amigos, além de revelar que o então companheiro tinha ciúmes de sua vida de estudante. "Nunca dei 'motivos' para isso, sempre fui uma pessoa bem tranquila. Eu não saia tanto, não usava roupas muito ousadas. Mas, por conta dessa relação de diferença de idade, eu sentia que tinha uma hierarquia", disse Gabriela.

E completou: "Ele se colocava muito como uma pessoa madura e eu era a 'criança'. Na época, não via isso num lugar negativo, não conseguia discernir. Então, também naturalizava isso". Em seguida, a atriz explicou que o homem controlava seus passos, a rastreando por todos os lugares, além de diminuí-la e manipular.

"Por exemplo, tinha uma festa que era do meu grupo de dança. Uma vez tiraram foto minha lá e colocaram no Facebook. Ele rastreava tudo e todos os lugares que eu tinha ido e aí me mandava mensagem, dizendo que eu estava 'com cara de bêbada', 'não gostava do que eu tinha vestido' e que eu 'estava dando em cima de outros'", declarou à Marie Claire.

Ao longo de sua entrevista, Gabriela Medvedovsky contou que em determinado momento da relação, o casal passou a trocar xingamentos pesados, explicando que o ex-namorado a segurava pela blusa.

De acordo com a atriz de 'Malhação', seu corpo passou a reagir devido ao relacionamento abusivo, desenvolvendo urticária. "Era como se meu corpo falasse para eu entender que algo não estava bem. Quando tinha essas crises, era durante as nossas brigas, discussões…", disse.

O término do namoro foi ocasionado por um intercâmbio da atriz que já estava planejado para acontecer. Gabriela ainda recordou que o ex-namorado tentava fazer com que ela desistisse da viagem, que era seu sonho. "Essa viagem representou liberdade para mim", afirmou a artista.

Por fim, a artista explicou que reconheceu ter vivivo uma relação abusiva após realizar terapia, além de buscar ferramentas que ajudaram a entender que ela havia sido a vítima da história. "Com o feminismo entrando na minha vida e essas discussões sobre o assunto, hoje me sinto muito mais confortável para falar sobre isso, principalmente porque já não dói mais", concluiu.

Ana Hickmann faz desabafo sobre relação abusiva

A modelo e apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para falar a respeito de violência doméstica, um assunto bastante importante e delicado envolvendo sua vida pessoal. Em novembro do ano passado, ela denunciou o ex-marido, Alexandre Correa, por agressão física.

Na noite de terça-feira, 27, a apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV, abriu uma live em seu Instagram oficial para conversar um pouco com os seguidores sobre o tema. Sempre muito sincera, Ana aproveitou o momento para fazer um desabafo.

"Infelizmente, muitas mulheres já se relacionaram com homens abusivos. Eu sei que quando se está vivendo uma situação assim parece que não vai ter fim. Mas tem! Encaminhe essa live para alguém que precisa saber disso! Estamos juntas", escreveu a famosa na legenda da publicação.