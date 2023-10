Atriz de Elas por Elas já usou redes sociais para reclamar de instabilidade financeira

Atriz de Elas por Elas já enfrentou perrengues com ofertas de trabalho e dinheiro

Karine Teles (45), que vive Carol no remake de Elas por Elas, já usou as redes sociais para reclamar de instabilidade financeira. Apesar da carreira bem-sucedida no meio artístico, ela fez questão de mostrar para seus seguidores que não carrega a perfeição no seu cotidiano e que também já enfrentou perrengues com ofertas de trabalho e dinheiro.

Em 2022, quando estava no ar como a personagem Madeleine na novela Pantanal, a atriz compartilhou nas suas redes sociais que já estava pensando em qual seria seu próximo trabalho. "Pensando em qual [será] o próximo trabalho", refletiu ela, que, quase um ano depois, está estrelando o remake de Elas por Elas na mesma emissora.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, Karine Teles contou que seu uso das redes para mostrar a vida sem glamour veio como uma tentativa de aproveitar a visibilidade para não criar uma ideia falsa de seu cotidiano. "É uma tentativa minha de não gerar frustração em ninguém. Não quero que alguém que veja meu perfil ache que a minha vida é perfeita".

Apesar de já ter uma carreira recheada na atuação, com filmes renomados como Bacurau e Que Horas Ela Volta?, Karine Teles entregou que precisava estar alerta ao mercado de trabalho e que não considerava sua situação estável: "Ainda não tenho estabilidade financeira. Não posso reclamar, principalmente na situação atual do país. Tenho tido trabalho, mas ainda não com a frequência que eu chamaria de estável. Preciso estar sempre atenta".

