Elenco de Elas Por Elas se reúne no lançamento da novela

Clima de amizade toma conta da da novela Elas Por Elas, que promete encantar o telespectador

Temos uma fofoca para te contar: Elas por Elas, sucesso criado por Cassiano Gabus Mendes (1929-1993), em 1982, está de volta e com nova roupagem! Escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson e com direção artística de Amora Mautner (48), a trama estreia no próximo dia 25, na faixa das 6, na TV Globo. Para lançar a produção, a emissora reuniu o elenco da história nos Estúdios Globo, no Rio.

E o cenário foi a casa de Lara, vivida por Deborah Secco (43), uma das protagonistas. Ali, ela e as outras estrelas da história, Isabel Teixeira (49), Késia (38), Thalita Carauta (40), Maria Clara Spinelli (48), Mariana Santos (47) e Karine Teles (45) surgiram vestidas como as suas personagens e contaram um pouco do perfil de cada uma delas, fazendo com que os convidados do dia se sentissem dentro da própria trama. “É uma responsabilidade enorme, mas uma alegria sem fim. Estou confiante de que será um sucesso”, torce Deborah.

Grande destaque do folhetim, Lázaro Ramos (44), que interpreta o icônico Mário Fofoca, vivido anteriormente por Luis Gustavo (1934-2021), também surgiu na pele do detetive. Após a apresentação, eles se trocaram e se reuniram ao restante do elenco para adiantar detalhes da novela. Entre os mais animados, Lázaro exaltou a parceria com os colegas. “Apesar de a gente já ter trabalhado tanto junto, estamos descobrindo outras maneiras de se encontrar em cena, então, acho que tem um sabor novo para nós, atores”, afirmou ele, confiante no sucesso da trama.

Os atores Luis Navarro, Mary Sheila, Bia Santana, Cesar Mello e Richard Abelha

Mateus Solano

Lázaro Ramos

Os autores Alessandro Marson e Thereza Falcão.

FOTOS: VICTOR CHAPETTA/AGNEWS