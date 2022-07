Ator Steve Burton oficializa divórcio após Sheree Gustin engravidar de outro homem

Steve Burton, da série 'General Hospital', terminou o casamento de 23 anos com Sheree Gustin

Steve Burton (52), conhecido pela série General Hospital, oficializou o divórcio com Sheree Gustin. Os dois estavam casados há 23 anos.

Após expôr nas redes sociais que a agora ex-mulher está grávida de um bebê que não é seu, o ator decidiu terminar o relacionamento.

Segundo o site TMZ, Burton alegou na Justiça dos Estados Unidos diferenças irreconciliáveis como motivo para o divórcio com Sheree, e os documentos mostram o dia 1º de março como a data da separação.

Steve e Sheree se conheceram nos bastidores de General Hospital, e da relação deles nasceram: Makena, que está com 18 anos, Jack, de 16, e Brooklyn, de 7. Com a separação, o ator quer a custódia legal e física do trio, além disso, quer que o tribunal impossibilite a capacidade de qualquer uma das partes de obter pensão alimentícia.

Desabafo

Burton fez um desabafo no Instagram, há cerca de dois meses, após descobrir que Sheree Gustin estava grávida de outro homem.

"Eu queria esclarecer uma coisa. Sheree e eu estamos separados. Ela anunciou recentemente que está esperando seu quarto filho. O bebê não é meu. Ainda estamos criando três lindos filhos. Gostaríamos de privacidade nesse momento. Muito amor, Steve", escreveu ele.

Confira uma foto de Steve Burton e Sheree Gustin com os filhos: