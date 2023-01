Ator de Jogos Vorazes é visto no Réveillon do Rio de Janeiro: 'Cheiroso'

Fã encontra Josh Hutcherson, ator de Jogos Vorazes, na virada do Ano Novo no Rio de Janeiro

Neste domingo, 1, a internet foi pega de surpresa com a presença de Josh Hutcherson (30), famoso pelos filmes da franquia Jogos Vorazes, no Réveillon do Rio de Janeiro. Uma fã publicou uma foto nas redes sociais ao lado do ator, que bombou.

“Conheci o Josh Hutcherson voltando da queima de fogos no Rio e ele foi muito doce! Jogos Vorazes é tão importante para mim, e ele tirar uns minutos para responder às minhas divagações foi realmente significativo! Espero que você tenha um incrível 2023, Josh!”, escreveu Letícia Veríssimo, em seu perfil no Twitter.

I met @jhutch1992 coming back from the fireworks in Rio and he was the sweetest!

The hunger games is so important to me, and him taking just a few minutes to answer to my constant rambling was really significant!

Hope you have an amazing 2023 Josh! ❤️ pic.twitter.com/ENO4SsYfni — leka (@leh_verissim0) January 1, 2023

Ela ainda detalhou um pouco mais sobre seu encontro com o famoso. “Queria adicionar que o gato é cheiroso, gente fina e riu do meu momento de desespero e piada falha. Já estava toda capenga de tanto andar e tinha prendido o cabelo, aí no meio do desespero soltei ‘wait, wait, gotta fix hair’ [‘espere, espere, tenho que arrumar o cabelo’], aí ele deu risada e falou ‘gotta fix the hair, gotta fix the hair, take your time’ [‘tem que arrumar o cabelo, tem que arrumar o cabelo, tome seu tempo’]. Me encontrava desfalecida, porém, viva”, escreveu.

Depois, ao responder uma seguidora que parabenizou ela por ter reconhecido Josh no meio da multidão, ela respondeu: “Eu ainda fiquei em dúvida, mas chamei do mesmo jeito e ele olhou, aí meu bem… foi só ‘gaguejação’, tremedeira e suadeira”, brincou.

Ainda respondendo seguidores, ela completou: “ele é super gente fina! A gente ‘conversou’, e uso o termo entre aspas porque eu mais balbuciei de nervosismo do que qualquer coisa, ele me abraçou, foi super querido, perguntei se ele se importava em tirar uma foto e ele disse ‘claro que não’ e ainda riu quando eu fiquei atrapalhada com o amarrador de cabelo, porque eu falei que precisava me arrumar, aí ele falou rindo da minha cara, ‘claro claro, no seu tempo’! Me encontro ainda mais apaixonado por esse ser humano, não tem condição".

Letícia ainda relembrou que encontrou com Josh Hutcherson entre os bairros de Copacabana e Ipanema, quando as ruas já estavam vazias. De acordo com ela, a sua prima foi a responsável por incentivar o encontro da fã com o ator.