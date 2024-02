Ator de 'The Big Bang Theory' revela que se casou e teve filha em segredo

O ator Johnny Galecki, que interpretou o Dr. Leonard Hofstadter na 'The Big Bang Theory', surpreendeu os fãs com, as novidades

O ator Johnny Galecki, de 48 anos, surpreendeu seus fãs ao revelar que se casou e teve uma filha em segredo. O astro, que interpretou o personagem Dr. Leonard Hofstadter na série The Big Bang Theory, se casou com Morgan Galecki e é pai da pequena Oona Evelena. Ele já é pai de Avery, de 4 anos, de seu relacionamento com a modelo Alaina Meyer, com quem ficou entre 2018 e 2020.

A revelação de Galecki sobre o casamento com Morgan aconteceu para a revista norte-americana Architectural Digest, onde ele se referiu à companheira como "esposa". A reportagem contou que a mulher do ator estava grávida quando ele deu a entrevista e ela deu à luz pouco tempo depois. Não foi informado quando o casal trocou as alianças e quando a criança nasceu.

O ator é bastante discreto em relação à sua vida pessoal nas redes sociais, tanto que Morgan aparece pouquíssimas vezes no Instagram do astro. Além disso, Johnny não fez nenhuma publicação da filha, e também evita postar o rosto do primogênito em sua conta.

Assim como o atual relacionamento, Galecki também foi bastante discreto em relação ao seu relacionamento com Alaina Meyer, mãe de seu filho mais velho. O romance dos dois foi marcado pela diferença de idade, já que o ator era 22 anos mais velho que a modelo.

Vale lembrar que antes da relação com Alaina, o astro namorou a atriz Kaley Cuoco, que interpretava a personagem Penny, seu par romântico em The Big Bang Theory. O namoro dos dois começou em 2008 e terminou em 2010. Os dois seguiram amigos mesmo após o término. Atualmente a artista namora o ator Tom Pelphrey, com quem teve Matilda em março de 2023.

