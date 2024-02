Aos 80 anos, Robert De Niro surge com a filha de 10 meses de vida

Pai de sete filhos, Robert De Niro posa sorridente com a filha caçula, Gia, nos braços em nova foto para revista norte-americana

O ator Robert De Niro, de 80 anos, fez uma rara aparição com sua filha caçula, Gia, de apenas 10 meses de vida em uma foto compartilhada pela Revista People. Ele é o astro da capa da publicação e contou sobre a paternidade nesta altura de sua vida.

A bebê é fruto do namoro dele com a instrutora de artes marciais Tiffany Chen, de 45 anos. Agora, a menina apareceu fofíssima em uma foto no colo do pai coruja no lar deles.

“Ela é uma bebê adorável. Tão fofa! Quando eu olho para ela, todo o resto desaparece. Portanto, é uma grande alegria e alívio estar com ela neste momento”, disse ele à People.

O artista também tem outros filhos: Drena, de 56 anos, Raphael, de 47 anos, os gêmeos Julian e Aaron, de 28 anos, Elliot, de 25 anos, e Helen, de 12 anos.

Robert De Niro faz rara aparição com a filha caçula - Foto: Courtesy Robert De Niro; Reprodução / People.com

Robert De Niro relembra a morte do neto de 19 anos

O ator Robert De Niro surpreendeu ao fazer um desabafo sobre a morte do seu neto Leandro De Niro Rodriguez. O rapaz de 19 anos faleceu em julho de 2023 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Agora, em entrevista na revista People, o artista confirmou a causa da morte do parente e desabafou sobre o ocorrido.

Ele definiu a morte do neto como algo “terrível" e contou que ele teve overdose. “É simplesmente um choque. Eu nunca pensei que isso iria acontecer. E só então comecei a pensar em todas as coisas que poderia ter feito, talvez devesse ter feito com ele. Não sei se isso teria feito diferença. E isso está sempre passando pela minha mente. Não deveria ter acontecido”, disse ele.

De acordo com a revista People, Leandro morreu em decorrência de uma overdose de várias substâncias, como fentanil, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, cetamina e cocaína. Uma mulher foi presa em NY por envolvimento na morte do jovem. Ela foi acusada de vender comprimidos para o rapaz que continham fentanil e pode pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão.