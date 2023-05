Ator de Amor Perfeito justifica harmonização facial: 'Não tinha rosto'

Em entrevista à CARAS Brasil, ator de Amor Perfeito revelou o motivo de ter feito harmonização facial e refletiu sobre mudanças na aparência

João Fernandes (24) ganhou a web com seu papel em Amor Perfeito e sua vida de pai solo aos 24 anos, mas poucos sabem que o ator realizou uma harmonização facial. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revelou o motivo de ter adotado o procedimento, refletiu sobre as mudanças na aparência e ainda justificou a harmonização facial: "Não tinha rosto".

"Foi um processo na minha vida. É engraçado, porque eu sempre tive muito problema com o meu nariz. E eu falava: 'Não, um dia vou fazer rinoplastia'. Só que há um preconceito natural e social com essas coisas. Eu ficava na dúvida se daria certo, se ia ficar bonito, mas tinha isso na minha mente. Na harmonização, nunca nem pensei. Tem tanta harmonização ruim por aí, que eu falei: 'Não é para mim, não acho maneiro'. Também tinha um pé atrás", contou o ator de Amor Perfeito.

João Fernandes compartilhou que a decisão de fazer a harmonização facial veio depois de uma oportunidade repentina: "Uma amiga minha chegou em mim e falou: 'Olha, tem um doutor que eu estou trabalhando e que ele está fechando parceria com algumas pessoas. Está a fim de fazer algum procedimento?'. Minha namorada falou: 'Vai fazer! Procedimento de graça, as pessoas pagam milhões para fazer essas coisas. Faz'. Daí eu fui lá meio sem pretensão para ver o que era. Cheguei no doutor, contei as minhas inseguranças e ele falou que poderia fazer um preenchimento".

"A harmonização, na verdade, é um conjunto de procedimentos. Eu não fiz harmonização de fato, fiz preenchimento. A gente fala harmonização porque é mais simples, todo mundo conhece o termo. Mas eu fiz preenchimento, principalmente na mandíbula. Depois da primeira sessão, eu fiquei tão tranquilo, é tão básico e as pessoas não percebem. Ninguém percebia. Não houve uma pessoa que olhou e falou: 'Você fez alguma coisa no rosto?'. Nada. Foi tão natural que foi absurdo. Eu encontrava com as pessoas, e elas até comentavam que eu estava diferente, mas ninguém imaginava que era uma coisa assim", explicou o ator de Amor Perfeito sobre a harmonização facial.

"De fato, olhando as duas fotos, antes e depois, eu não tinha rosto, não tinha queixo. Fiquei completamente satisfeito, foi um tabu quebrado para mim", contou João Fernandes , que ainda revelou que o procedimento foi a largada para seu processo de auto-aceitação.

"Acho que a metrossexualidade sempre esteve presente em mim, mas de uma outra forma. Era mais socialmente, e agora é uma coisa de auto-aceitação. Fico muito mais à vontade, não só na frente das câmeras - que foi um lugar que eu sempre estive à vontade de certa forma - mas saindo na rua, tirando foto. E tem vezes também que eu não estou bem comigo mesmo, que eu olho e falo: 'Meu preenchimento não está maneiro'. Aí vou no doutor e faço um retoque ou outro. Estou me conhecendo mais e aceitando as imperfeições também", completou.