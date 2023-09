Ator David McCallum, de 'NCIS', morre aos 90 anos

Segundo a People, o ator David McCallum morreu nesta segunda-feira, 25

David McCallum, conhecido por interpretar o Dr. Donald 'Ducky' Mallard na série 'NCIS', morreu nesta segunda-feira, 25. O ator tinha 90 anos, e segundo o site People, morreu 'pacificamente' de causas naturais, cercado pela família, no Hospital Presbiteriano de Nova York.

O perfil oficial da CBS TV no Instagram lamentou a morte do artista. "Estamos profundamente tristes com o falecimento de David McCallum e privilegiados por a CBS ter sido a sua casa durante tantos anos. David era um ator e autor talentoso, e amado por muitos em todo o mundo. Ele levou uma vida incrível, e o seu legado viverá para sempre através da sua família e das inúmeras horas no cinema e na televisão que nunca desaparecerão."

"Vamos sentir falta do seu calor e cativante senso de humor que iluminava qualquer sala ou palco em que ele pisou, bem como das histórias brilhantes que muitas vezes partilhava de uma vida bem vivida. Os nossos corações estão com a sua esposa Katherine e toda a sua família, e todos aqueles que conheceram e amaram o David", diz a publicação.

Morre Walewska Oliveira, ex-campeã olímpica de vôlei

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira faleceu aos 43 anos na última quinta-feira, 21, em São Paulo. A atleta foi campeã olímpica em Pequim em 2008 e foi medalha de bronze em Sidney em 2000. Ela se despediu das quadras em 2022, quando jogada no time Praia Clube.

Recentemente, ela lançou o livro Outras Redes sobre a sua trajetória e estava em fase de divulgação do projeto. A última aparição dela foi no Canal Ataque Defesa, do ex-jogador de vôlei Alexandre Oliveira, na internet. Ela gravou a entrevista na quarta-feira, 20, e foi ao ar na quinta-feira, 21.

Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Vôlei lamentou a morte da ex-jogadora. "Walewska era uma jogadora especial, sua trajetória no esporte será para sempre lembrada e reverenciada. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora", disse presidente da CBV, Radamés Lattari.