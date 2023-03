Ativista nua interrompe discurso de Avril Lavigne em premiação

Cantora Avril Lavigne tem seu discurso interrompido por ativista nua durante premiação

No último domingo, 13, a cantora Avril Lavigne (38) teve seu discurso interrompido durante a premiação do Juno Awards, por uma ativista seminua que invadiu o palco para protestar contra o governo de Ontário, no Canadá.

Enquanto a cantora de rock discursava no evento que aconteceu em Alberta, no país norte-americano, a ativista entrou de surpresa para protestar contra um plano de desenvolvimento habitacional do governo de Ontário. Nas imagens que circulam nas redes sociais, a mulher aparece com a frase “salve o cinturão verde”.

O motivo da manifestação é que, recentemente, o governo da província canadense emitiu alguns novos regulamentos para remover 7,4 mil hectares de terras protegidas do Green Belt, o cinturão verde, mencionado pela protestante.

A ativista foi logo retirada pela segurança do evento e ouviu Avril Lavigne expulsá-la do palco com um xingamento: “Vaza dessa porr*, sua put*”, disse a cantora de rock, enquanto agradecia pelo prêmio que recebeu. Já em outro momento, que foi premiada por conta de seu TikTok, a artista disse: “Ninguém tente subir no palco dessa vez”, brincando.