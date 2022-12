Astros de That '70s Show, atores revelaram segredo inusitado sobre os filhos

Os atores Mila Kunis e Ashton Kutcher não dão banho nos filhos até que se possa 'ver a sujeira'

Um dos casais mais famosos de Hollywood, os atores Mila Kunis (39) e Ashton Kutcher (44) tem um costume diferente em relação aos filhos: Eles não dão banho nas crianças até que eles consigam ver a sujeira nos pequenos. Nesta sexta-feira, 23, os dois ainda apareceram no trailer do spin-off da série de sucesso That 70’s Show, ao lado do elenco original.

Eles comentaram sobre os hábitos de higiene pessoal em entrevista ao podcast Armchair Expert. Os dois estão juntos desde o ano de 2015, e são pais de Wyatt Isabelle (6) e Dimitri Portwood (4). Kutcher e Kunis entraram no assunto ao concordar com o apresentador do podcast, Dax Shepard, que afirmou que não se deve "se livrar do óleo natural em sua pele com uma barra de sabão todos os dias".

Kunis acrescentou dizendo que não teve "água quente quando era criança, então eu não tomei muitos banhos, mesmo". A atriz contou então que, por isso, quando se tornou mãe decidiu também não dar banho todos os dias nas crianças. "Não éramos aqueles pais que davam banho nos recém-nascidos, nunca", completa.

Kutcher completou a esposa dizendo que "agora, o problema é o seguinte: se você pode ver a sujeira neles, limpe-os. Do contrário, não adianta". Ele ainda revelou que também não toma banho diariamente. "Lavo minhas axilas e virilhas diariamente, e nada mais", disse.

"Tenho uma barra de Lever 2000 [marca de sabonetes nos Estados Unidos] que faz entregas todas as vezes. Nada mais". A estrela de Amizade Colorida (2011) explicou que abre exceções e lava o rosto diariamente. "Tenho tendência a jogar um pouco de água no rosto depois de um treino para tirar todos os sais". E Kunis disse que "lavo meu rosto duas vezes por dia".

Intitulada That ‘90s Show, a continuação do sucesso de 1998 ganhou seu primeiro trailer divulgado pela Netflix. O vídeo mostra o retorno de Ashton Kutcher, Mila Kunis, Topher Grace, Laura Prepon e mais astros da sitcom original. Agora, a trama irá se passar nos anos 90.