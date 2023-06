Assumiu! Maiara surge em clima quente com Matheus Gabriel

Cantora Maiara surge em clima de romance com o também cantor sertanejo, Matheus Gabriel

A cantora Maiara assumiu seu novo affair, o também cantor sertanejo Matheus Gabriel. Neste domingo, 18, a famosa compartilhou vídeos trocando carinhos com o moço em um carro e tirou a dúvida sobre estar se relacionando com o artista.

Toda arrumada, a irmã de Maraisa apareceu contente enquanto curtia o passeio no veículo com o amado. Escutando uma música romântica, eles surgiram segurando um a mão do outro e Matheus ainda deu beijinhos com mordidas nas mãos dela.

Nos últimos dias, durante o Dia dos Namorados, os pombinhos levantaram suspeitas de terem passado a data juntos ao aparecerem no mesmo local curtindo um jantar romântico. Segundo o jornalista Leo Dias, eles já tiveram um romance no passado, de apenas algumas semanas.

Vale lembrar que Maiara está solteira desde o fim do namoro de idas e vindas com o também sertanejo Fernando Zor.

Veja o momento de Maiara e Matheus Gabriel:

Maraísa revela quantas vezes Maiara e Fernando já terminaram

A cantora Maraísa entregou quantas vezes Maiara e Fernando já terminaram. Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela se divertiu ao comentar sobre o namoro ioiô da irmã com o cantor sertanejo.

Ao ser questionada sobre o número de términos, Maraísa comentou: “Já terminaram 54 vezes”.

Além disso, o colunista perguntou para Maiara qual é o estado civil dela e a cantora afirmou que está comprometida. “Tô namorando, hoje eu estou namorando. Um beijo, Fernando”, declarou.

Assim, Leo Dias contou que o término mais recente deles foi pacífico e a cantora concordou. “Não teve barraco dessa vez, né? Muita terapia, gente. Queria agradecer a minha terapeuta”, contou.