Assistente do 'Domingão', Lettícia Muniz recebe 2024 com look transparente

A apresentadora Letticia Munniz, que parte da equipe do Domingão com Huck, da Globo, deixou os fãs impressionados neste domingo, 31, ao mostrar o look poderoso que escolheu para receber 2024 em grande estilo.

Ativista pela diversidade dos corpos, ela ostentou toda a sua beleza e suas curvas impecáveis ao aparecer com um vestido totalmente transparente. Com um biquíni por baixo, ela impressionou os fãs ao posar exibindo suas curvas.

"Vem 2024, tô pronta pra gente", comentou ela que foi muito elogiada pelos fãs e seguidores. "Todas as vezes que penso que não vou usar uma roupa eu penso: a Lelê usaria! Aí eu uso e sigo pleníssima", disse uma. "Completamente apaixonada por você, pela sua beleza, por tudo que você é", disse outra fã.

Vale lembrar que a musa é a responsável por apresentar as ações publicitárias do Domingão com Huck ao interagir com o apresentador Luciano Huck. Ela foi convidada para fazer parte da atração pelo próprio apresentador.

Se declarou para Huck

Recentemente, Letticia Muniz desabafou durante sua participação no programa da Globo. É que ao vivo ela fez questão de rebater os comentários negativos que sofreu ao ser flagrada na praia de biquíni. Durante a atração, ela teve a oportunidade de se pronunciar. Depois, agradeceu o carinho do apresentador que é um de seus grandes incentivadores.