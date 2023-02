Ashton Kutcher faz pedido de desculpa para Harry Styles após gafe hilária em festa

“Meu Deus, eu me senti um babaca”, desabafou Ashton Kutcher sobre situação com Harry Styles

Ashton Kutcher (44) se viu na obrigação de pedir desculpas publicamente para o Harry Styles (29) anos depois de protagonizar um deslize super engraçado com o ator e cantor britânico.

Em entrevista à Esquire, o astro de 'That 70's Show' explicou a gafe e fez questão de se desculpar. A situação aconteceu em uma festa de karaokê organizada por sua vizinha, cujo nome não foi revelado, o artista se limitou a dizer no bate-papo que a anfitriã era uma "cantora extraordinariamente conhecida".

O marido da Mila Kunis (39) também não especificou quando a situação ocorreu.

"Um garoto se levantou e cantou uma música do ABBA. Eu fiquei tipo: 'Meu Deus. Que loucura'", relembrou Kutcher. "Daí esse garoto deixou o palco e Mila e eu nos aproximamos dele. Nós dissemos tipo: 'Cara, tenho que te dizer uma coisa, você é um ‘impostor’. Você é tipo um ‘impostor’ de karaokê. Você é muito bom'. Ele respondeu: 'Obrigado, cara, obrigado. Eu realmente aprecio isso'. contou

"Então fomos até nosso amigo e dissemos: 'Nossa, aquele cara foi muito bom, hein?'. E ele disse: 'É o Harry Styles'", Kutcher continuou a narrar o "mico" envolvendo o ex-integrante do grupo One Direction. "Fiquei tipo, 'Quem é esse?', e Mila falou: 'É o cara da boyband. Ele é um cantor profissional'. Meu Deus, aí eu me senti um babaca. Ele é um cantor profissional. E tentamos dizer a ele que ele é um bom cantor. Tipo, me senti tão idiota."

O ator, então, se dirigiu à Styles na entrevista para reconhecer seu erro. "Eu realmente quero dizer que sinto muito, Harry Styles, mas você é muito bom no karaokê, cara. Sério, tipo, muito bom", ele afirmou, rindo.

Durante a entrevista, o ator também relembrou de seu casamento com a atriz Demi Moore (60) que chegou ao fim após ele trair a atriz duas vezes: “O divórcio dá uma sensação de fracasso total. Você falhou no casamento."

Kutcher ainda assumiu que ficou muito bravo quando a ex-esposa lançou seu livro de memórias, 'Inside Out', em 2019. Isso porque as afirmações de Moore sobre o casamento deles fez os holofotes se voltarem para a vida do ator, que se casou com Mila Kunis em 2013.