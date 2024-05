Ashton Kutcher e Mila Kunis fazem aparição rara com os filhos em jogo de basquete

Sempre muito privados em relação aos filhos, Ashton Kutcher e Mila Kunis fizeram uma rara aparição ao lado de Wyatt e Dimitri em um jogo de basquete

O ator Ashton Kutcher e a atriz Mila Kunis fizeram uma raríssima aparição pública na companhia de seus dois filhos. Casados desde 2015, o astro e a estrela são pais da Wyatt, de nove anos, e Dimitri, de sete. O casal de estrelas foi fotografado assistindo junto com os filhos à partida entre Indiana Fever e o Los Angeles Sparks, em partida válida pela liga feminina de basquete dos Estados Unidos.

Os pequenos parecem curtir a noite e posaram em um clique junto com Caitlin Clark, estrela do Indiana Fever. Os pequenos esbanjam um sorriso de orelha a orelha na foto. A atriz apostou em um suéter azul claro, e Ashton Kutcher combinou com a esposa com uma camisa de botão azul e blazer de tweed. O integrante mais novo da família estava usando um moletom do Iowa Hawkeyes.

O fato do casal ser extremamente discreto em relação à exposição das imagens dos filhos, fez com que os registros de Kutcher e Kunis com os filhos no jogo em Los Angeles chamassem atenção. As estrelas de Hollywood evitam levar as crianças em eventos relacionados ao seus trabalhos como red carpets e premiers e nunca compartilham fotos com os rostos dos filhos nas redes sociais.

Ashton Kutcher e Mila Kunis dizem que não vão deixar nada da fortuna para os filhos

Uma declaração antiga de um casal queridinho de Hollywood voltou a circular na web e vem gerando polêmica nas redes sociais. Um tweet de um perfil estrangeiro viralizou bastante, inclusive em contas brasileiras, com a seguinte informação: “Ashton Kutcher e Mila Kunis revelam que vão doar sua fortuna de US$ 275 milhões para caridade e não deixarão nada para seus filhos. Eles dizem que não querem que seus filhos se tornem mimados e querem que eles sejam motivados a trabalhar duro”.

Na ocasião, ele afirmou que eles não planejavam deixar a fortuna milionária de herança aos filhos.“Vamos acabar dando nosso dinheiro para a caridade e outros projetos”, continuou: “Não vamos montar uma poupança para eles".

O valor de US$ 275 milhões (aprox. R$ 1,4 bilhão) é baseado na fortuna somada – e estimada – do casal. Ashton teria US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) enquanto Mila, US$ 75 milhões (R$ 380 milhões).