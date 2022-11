Ary Fontoura se revolta após ter mala extraviada por cia aérea: "desaforo"

Ator Ary Fontoura viajou a Portugal para relaxar e teve pertences perdidos na volta para o Brasil

O ator Ary Fontoura passou por uma situação desagradável durante uma viagem, algo que infelizmente é mais comum do que deveria. Revoltado, ele detalhou a situação em suas redes sociais.

Ao viajar de férias para Portugal, o ator veterano teve uma de suas malas extraviadas e perdeu os pertences. Segurando um documento dado pela empresa aérea, ele fez questão de cobrar a empresa responsável e mostrar seu descontentamento.

Na legenda do vídeo desabafando, ele relatou: “Mala extraviada, uma vem e outra some do nada?”.

“Gente, você viaja para descansar, aí tem uma baita dor de cabeça porque a empresa responsável pelo voo extravia com todos os seus pertences. E aí, o que fazer? Te dão um papel no aeroporto e você tem que aguardar”, expôs Fontoura.

“Eu não gosto muito de fazer isso, mas acho um desaforo. Ô pessoal da empresa, ô gente, vamos dar uma forcinha para encontrar a minha mala, não é?Ó, está aqui”, fez apelo.