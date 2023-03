Artistas comemoram aniversário de 474 anos de Salvador: ''Deu régua e compasso''

A cidade de Salvador, capital baiana, está completando 474 anos nesta quarta-feira, 29, e é homenageada por famosos

Nesta quarta-feria, 29, a cidade de Salvador está completando 474 anos! Alguns famosos, principalmente os baianos, usaram as redes sociais para comemorarem a data especial na capital da Bahia e a primeira do Brasil.

Confira as homenagens de alguns famosos no aniversário de Salvador:

Carlinhos Brown (60), cantor: "Feliz aniversário, minha cidade amada! Parabéns pelos seus 474 anos de muita história, Salvador!"

Lázaro Ramos (44), ator: "Salvador, minha cidade, completa hoje 474 anos. Lá eu tive mais do que régua e compasso, se é que isso é possível. Fui procurar nas minhas fotos guardadas e o que mais encontrei foram sorrisos e abraços, com amigos, com pessoas que já não estão mais aqui, a paisagem que apazigua meu coração e me faz me lembrar de tudo de bom que essa terra oferece. Uma terra de contrastes, onde ainda temos muito para lutar e repleta de belezas que aparecem em cada um que de lá brotou e em cada canto seu. Sigo amando e desejando tudo de melhor para você. Obrigado, minha Salvador, por tudo que me deu. Feliz aniversário."

Gilberto Gil (80), cantor: "Hoje é dia de comemorar os 474 anos de Salvador, cidade que deu régua e compasso para Gil! E já vamos comemorando e aquecendo para o encontro extraordinário do próximo domingo. Quem aí vai curtir Gil, @caetanoveloso, @ivetesangalo e @luedjiluna no Farol da Barra?"

Regina Casé (69), atriz: "Salvador, meu amor! Quanta honra ter recebido a cidadania soteropolitana por paixão e merecimento! Parabéns pelos seus 474 de força, resistência, beleza, cultura, potência e arte! Nem sei como lhe agradecer tudo de bom que você me deu e dá! Agradecer essa fonte de desejos e maravilhas que me banha todo ano! Essa minha amada Cidade da Bahia, que faz o milagre de transformar a dor em prazer, a luta em dança, a injustiça em música, a desigualdade em literatura, o sonho em ciência, a falta em magia, tudo tem beleza, tudo tem mistério! Eu te amo tanto, Salvador… que me ajudou a criar meus filhos, que me deu tantos amigos, tantos amores… Viva a cidade do Salvador e mil vivas pra esse povo que sempre me recebe com tanto carinho e que eu amo tanto!"

Lan Lanh (54), percussionista: "Tudo o que eu mais amo em Salvador: minha família, minhas raízes ancestrais, os batuques do candomblé, o sincretismo, a cultura, acarajé, carnaval, praia, mar, amar... Deus me livre de não ser baiano! Viva salvador, 474 anos!"

