Morre em Salvador aos 84 anos, o humorista Juca Chaves

Morre aos 84 anos Juca Chaves; o artista estava internado em Salvador, onde faleceu em decorrência de problemas respiratórios

Morreu na noite deste sábado, 25, o compositor e humorista Juca Chaves, apelidado como "O Menestrel do Brasil", por Vinícius de Moraes. Com mais de 60 anos de carreira, o artista colecionava grandes sucessos.

De acordo com as primeiras informações, o corpo de Juca será cremado no cemitério Parque Bosque da Paz. O músico estava internado no hospital São Rafael, em Salvador, onde faleceu em decorrência de problemas respiratórios, segundo a assessoria do artista.

“O Hospital São Rafael lamenta a morte do paciente Juca Chaves na noite deste sábado (25) devido a complicações de problemas respiratórios e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda”, diz a nota da instituição.

Nascido em 1938, no Rio de Janeiro, Juca Chaves morava na capital baiana junto com a mulher, Yara Chaves, e as duas filhas, Maria Moreno e Maria Clara.