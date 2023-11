ARMY inaugura primeira loja física em São Paulo

Marca de tecidos tecnológicos aumenta vendas e busca próximo passo em aproximação com o consumidor

A ARMY foi fundada há cinco anos com um objetivo: motivar as pessoas através de seu vestuário. Conrado Almeida, seu idealizador, trouxe o DNA de fashion tech, combinando em seu portfólio os melhores tecidos tecnológicos e estratégias que o mundo do broadcasting o ensinou.

“Meus anos de Rede Globo me permitiram abrir um novo horizonte de criatividade. As chamadas de QR Code que o Tiago Leifer fazia no BBB me trouxeram insights de combinarmos eles nas camisetas, carregando conteúdos exclusivos de grandes nomes do meio fitness. Passamos a vender uma experiência e não uma camiseta”, explica.

A marca conquistou um salto de mais de 1000% nas vendas em 2022. Almeida assume o cargo de CEO, juntamente com a participação dos demais sócios como membros do conselho: Fabiano Magnani, Italo Costa e Renato Cariani.

“Essa combinação é explosiva em termos de business. Possuímos quatro mentes totalmente capacitadas e bem-sucedidas no mundo dos negócios. Sou privilegiado em ter um sócio que também é sócio fundador da OAKBERRY (Magnani), com amplo conhecimento em franchising. Costa que está comigo desde o início e sempre apostou nesse crescimento. Em 2023 tivemos a honra de trazer o maior influenciador fitness do mercado, o Cariani. Ele investir em nossa ideia e fazer parte dela, me dá a maior certeza de que estamos indo no caminho certo”, comenta.

A ARMYBR desenvolveu seu maior projeto, inaugurando a sua primeira loja franqueada no Shopping Ibirapuera, na cidade de São Paulo. “Um dos nossos maiores desafios é trazer a experiência sensorial dos produtos para o consumidor e disseminar o conceito do athleisure: proporcionar roupas tecnológicas e confortáveis, para além do fitness, e aumentar a percepção de valor agregado aos mais de 600 SKUs que possuímos em nosso portfólio”, finaliza.

O modelo de negócio para o franqueado é um dos maiores passos para eles se relacionarem com o consumidor, através do varejo físico conectado a jornada de compra do online, ampliando o leque de ofertas através das campanhas junto às ativações dos influenciadores, a fim de acelerar a curva de maturidade das lojas físicas.