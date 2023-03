Apresentadora Faa Morena relembra inscrição no The Voice: 'Estava desempregada'

A apresentadora Faa Morena decidiu se inscrever no The Voice Brasil após deixar a Rede TV!

A apresentadora Faa Morena (65) está vivendo um momento especial de sua carreira após começar a investir em um sonho antigo: ser cantora. A famosa, inclusive, chegou a arriscar uma inscrição no reality show The Voice Brasil, em busca de um reconhecimento nacional na música.

Em bate-papo com a CARAS Brasil, Faa abriu o coração e revelou os motivos que a levaram tentar o programa, que lançou uma temporada com artistas com mais de 60 anos. Segundo ela, a decisão surgiu logo após sua saída da Rede TV!, emissora que atuou por mais de 15 anos.

"Me inscrevi no The Voice, porque a irmã de minha nora, a Júlia Pereira, me deu a dica. Estava desempregada e sem ter o que fazer, portanto resolvi tentar", contou a comunicadora, que já foi casada com o empresário Amilcare Dallevo Jr, dono da Rede TV!.

Ela confessou que estava cheia de expectativa com sua possível participação no reality, que acabou não dando certo. "Acredito que o processo seria engraçado e interessante. Iria conhecer os candidatos e quem sabe, formar parcerias. Além disso, rever os queridos jurados que participaram do Ritmo Brasil em algum momento. Isso já seria delicioso", disse.

Sobre ter investido na carreira somente após os 65 anos, Faa garante que sempre teve uma veia artística, mas o fim de seu contrato com a Rede TV! foi o verdadeiro gatilho para ela mudar os rumos de sua vida profissional.

"Sempre cantei e a partir de 2020, depois de sair da Rede TV, resolvi repensar esse processo. Daí surgiu um convite do cantor e produtor musical Cadu de Andrade, e começamos a nos encontrar virtualmente e trabalhar o canto", revelou.

Apesar de estar em um novo momento da carreira, Faa não descarta totalmente seu retorno para a televisão. “Se surgir convite, estou disposta a ouvir. Quem sabe? O importante é que eu seja feliz no que esteja fazendo. Como estou feliz cantando atualmente”, finalizou.