Após traições, Maíra Cardi revela como voltou a acreditar no amor: "Prefiro errar"

Ao responder seus seguidores, a influenciadora Maíra Cardi revelou como voltou a acreditar no amor após relacionamento conturbado com o ator Arthur Aguiar

Após passar por um casamento conturbado com o ator Arthur Aguiar, a influenciadora digital Maíra Cardi está feliz em seu novo relacionamento. Noiva do empresário Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, essa é o primeiro romance que a coach assumiu após polêmicas de traição de seu ex-marido.

Na última terça-feira, 2, Maíra abriu uma caixa de perguntas nos stories de seu Instagram, onde ela tem costume de manter contato com seu seguidores. Na ocasião, um fã lhe perguntou como foi para ela voltar a acreditar no amor e se apaixonar novamente. E a influenciadora tinha uma resposta na ponta da língua.

"Eu nunca deixei de acreditar no amor!", declarou. Contudo, isso nem sempre foi assim para Maíra. "Existiu um período que eu achei que ele não era possível para mim, mas ainda assim nunca deixei de buscar por ele! Sempre pensei assim: prefiro errar seguindo meu coração tentando, do que errar seguinte minha razão."

A coach, que trabalha falando sobre emagrecimento em suas redes sociais, terminou a declaração citando sua profissão. "Trabalho com a transformação do ser humano, se eu deixar de acreditar no amor eu perco meu maior Dom!", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Maíra Cardi fala sobre filhos com Thiago Nigro

Durante sua interação com os seguidores, Maíra Cardi também compartilhou outras particularidades de seu relacionamento com o coach financeiro, Thiago Nigro. A influenciadora falou sobre se casar em uma cerimônia de luxo e até se pretende ter filhos com o futuro marido.

Mãe de dois, a ex-BBB que tem um menino, Lucas Cardi, de seu relacionamento com Nelson Rangel, e Sophia Cardi, do casamento que viveu com Arthur Aguiar, surpreendeu ao revelar que pretende aumentar a família com mais três filhos.

"Teremos mais três! Eu nunca conheci alguém que gosta tanto de crianças! Mas não é falar que gosta! É mostrar que gosta! Nós nos enganamos porque queremos, a gente não pode acreditar em alguém pelo que esse alguém fala, precisamos ver o que esse alguém faz", falou Maíra Cardi ao exibir Primo Rico interagindo com muita paciência com a enteada.