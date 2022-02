Após temporada no Brasil, Luana Piovani retorna para Portugal para reencontrar os filhos

Luana Piovani se despede das férias no Brasil e retorna para casa em Portugal para encontrar Dom, Liz e Bem

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 13h33

No último domingo, 6, Luana Piovani (45) embarcou no avião para voltar a Portugal após uma temporada no Brasil.

A atriz também revelou que vai reencontrar os três herdeiros, Dom (8), Liz (6) e Bem (6), e continuar a torcida forte pelo ex-marido, Pedro Scooby (33), que está confinado no BBB 22.

“Voltando pra casa depois dum Brasilzão e de um delicioso passeio com meu amor, Lucas Bitencourt, por Londres, onde já não se usa máscara, tampouco é exigido o certificado de vacinação. Doido, né? Vai entender…”, escreveu ela na legenda do post.

“Amanhã meus tesouros voltam pra casa e juntinhos nos manteremos até Pedro Scooby sair do BBB. Que ele saia campeão e que nossos 2 meses grudados sejam deliciosos, tô morta de saudade da minha ‘timbalada’. Grata Pai, por tanto. Pela saúde que permite-me viver, ver, sentir, sorrir e multiplicar. Meu ano tá começando agora”, completou a loira.

Dentro do reality, o surfista, que é casado atualmente com Cíntia Dicker (35), falou um pouco da relação que mantém com a ex, mãe de seus três filhos.