BBB22: Pedro Scooby quebra silêncio e faz revelação sobre Luana Piovani

Pedro Scooby fala sobre relacionamento com a ex-companheira Luana Piovani no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 08h55

Ex-marido da atriz Luana Piovani (45), o surfista Pedro Scooby (33) comentou sobre a antiga companheira em um recente papo no BBB 22.

Sincerão, o esportista relembrou do casamento dele com a famosa no reality show da TV Globo e ainda fez algumas revelações sobre o passado dos dois.

"Às vezes, por ela falar algumas coisas minha na internet, as pessoas acham que ela é o capeta comigo, mano, e não é. Muitas vezes ela é muito maneira comigo. A realidade é que ela foi muito mais do que minha mulher. Ela foi mãe, foi amiga, foi um monte de coisa pra mim. Eu andava de ônibus quando eu conheci a Luana. Eu saí da casa da Luana de ônibus no dia em que eu conheci ela", disse.

Os dois no BBB 22

Pedro Scooby também falou que Luana, que mora em Portugal, viajou para o Brasil um dia antes dele entrar no BBB 22, e que ele brincou com a possibilidade dela também estar no reality. "A Luana veio pro Brasil um dia antes de mim. Eu até zoei, falei: 'Imagina se ela vai pro BBB também'. Imagina eu chegar no BBB: 'Qual é, Luana?'", disse o brother com bom humor.