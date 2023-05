Após sumiço, Marcia Fernandes reaparece e revela problema de saúde: "Perigoso"

Marcia Fernandes reaparece e revela problema de saúde; ela também teve sonho premonitório

A sensitiva Márcia Fernandes explicou nesta terça-feira, 30, porque está sumida das redes sociais há vários dias. Em uma conversa franca com os fãs, ela disse que está em repouso absoluto.

Na conversa, ela disse que recebeu um diagnóstico considerado "perigoso" pelos médicos que estão acompanhando o caso. "Hoje, eu estou de alta aqui no Einsten. Eu tive uma tromboflebite, uma trombose no pé, e é um assunto perigoso, eu tenho que ficar de repouso, sem andar muito, sem subir escada", disse.

Ela esclareceu que está sendo acompanhada para evitar que a trombose "suba", ou seja, afete outras partes do corpo. "Estou usando alguns remédios porque não pode subir esse negócio [trombose]. Mas, graças a Deus, não vai subir e eu estou com médicos bons. Quero agradecer vocês [pela preocupação], mas vou tentar ficar, na medida do possível com vocês", esclareceu.

Ao final, Márcia Fernandes também contou que teve um sonho místico. "Como nem tudo é sofrimento, porque isso aqui é um pé com trombose. Eu sonhei, antes de ficar doente com o Arcanjo Rafael e eu não tenho muita intimidade com ele. Ele só falou assim: 'Você vai ficar boa". Eu pensei 'que bom', mas eu não estava doente. Eu estou super feliz com essa história. Muito feliz com o Arcanjo Rafael", esclareceu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcia Fernandes (@marciasensitiva)

DETALHES

Uma das sensitivas mais famosas da atualidade certamente é a Márcia Fernandes. Presença constante em diversos programas de televisão, a médium tem usado as suas redes sociais para conversar com o público. Em tempos de isolamento provocado pela propagação do coronavírus no país, a espiritualista que participa do vespertino Tricotando, da Rede TV!, usou recentemente o Instagram para falar sobre a pandemia mundial.

"Estou aqui para falar um pouco do coronavírus. Eu disse pra vocês que o lado sombra dos seres humanos da Terra se manifestou nesse vírus tremendo. O que cabe a nós? O lado luz!", iniciou ela.