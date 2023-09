Após rumores de crise, Virginia Fonseca explica motivo de surgir sem aliança

Com especulações de crise no casamento, Virginia Fonseca explica o motivo de ter surgido sem sua aliança de compromisso; saiba o porquê!

A influenciadora digital Virginia Fonseca deixou os seguidores intrigados após surgir sem sua aliança de compromisso nas redes sociais. Com isso, os internautas começaram a especular sobre uma possível crise em seu casamento com o cantor Zé Felipe, pai de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Contudo, nesta terça-feira, 5, a loira decidiu desmentir os rumores através dos stories do seu Instagram. Durante sua manhã atarefada, ela encontrou um tempinho para falar sobre os rumores e tranquilizar os fãs. Isso porque suas joias, incluindo sua aliança de casamento, estão passando por uma limpeza.

"Eu tô sem minha aliança esses dias, sem meus anéis, sem minhas pulseiras, sem nada. Porque eu pedir pro Paulo Teixeira dar uma limpada, estava tudo meio sujo. Sabe quando o ouro fica sujo? Mandei tudo pro Paulo e pedi pra limpar. Aí quando voltar… eu volto a usar“, prometeu Virginia.

Virginia e Zé Felipe estão juntos oficialmente desde julho de 2020, após se conhecerem através da internet. Três meses depois, a influenciadora e o filho do cantor Leonardo anunciaram que estavam esperando por sua primeira filha, Maria Alice. Em 2022, o casal teve a sua segunda filha, Maria Flor.

Apesar de usarem aliança de compromisso, os dois não tiveram um grande casamento. A união do casal contou com apenas uma cerimônia no civil em 2021, o que faz com que os fãs anseiem pela grande festa de matrimônio da dupla. Virginia, no entanto, desistiu da grande cerimônia após perder o pai, Mário Ferrão, para uma pneumonia em 2021.

Virginia Fonseca foi criticada por não aparece no casamento do sobrinho

No último dia 30, o sobrinho e afilhada de Virginia Fonseca, Gabriel, completou seu primeiro mês de vida. Nas redes sociais, a mãe do bebê, Mellody Barreto, compartilhou os cliques da festinha que realizaram para a data especial.

Ao lado do marido, William Gusmão, que é irmão da influenciadora digital casada com Zé Felipe, a mamãe de primeira viagem apareceu radiante com o filho recém-nascido no colo. As fotos foram feitos em meio a decoração toda em azul e a ausência de Virginia logo foi notada pelos internautas.

"1º mesversário do nosso pequenino e nós somos os LOONEY TUNES. GRATIDÃO DEUS PELA MINHA FAMÍLIA", escreveu Mellody Barreto na legenda. Nos comentários, os seguidores questionaram onde estaria a cunhada, que é madrinha de Gabriel. "Cadê a madrinha?", perguntaram. "Não foi?", notaram outros.