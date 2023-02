Após reatar casamento, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães enfrentam nova divergência

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães passaram por divergência após reatar casamento

Depois de passarem por uma crise no casamento e ficarem alguns meses separados, Carlinhos Maia (31) e Lucas Guimarães (29) reataram o relacionamento no final de 2022. No entanto, parece que o casal de influenciadores já têm encontrado novas divergências envolvendo os dois.

No último final de semana os dois participaram do batizado de Maria Flor e Maria Alice, filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca, onde Carlinhos confessou que estava super animado para ser pai. Em uma postagem no Instagram, ele mandou um recado para o parceiro na legenda.

"Lucas, vamos ter o nosso bebê, cara. Está na hora, já estou com 31 anos, meu brother!!! Adianta aí cara", escreveu o Carlinhos.

Mas apesar da euforia do amado, Lucas garantiu que não está tão em sintonia com o maridão como algumas pessoas acham. No pós-festa, ele foi questionado sobre ter filhos e acabou afirmando que não pretende tê-los agora .

A situação gerou uma certa saia justa em Carlinhos, que levou tudo com bom humor. "Mas eu não vejo outro pai sem ser você não. Eu não vou ter filhos com 50 anos. Não vou ter mais coluna para isso ", brincou.

O casal foi incentivado por Virgínia, que adorou a postagem homenageando sua família. "Amooo!!!! Já PASSOU da hr de um neném, é benção, família bem maior que Deus abençoe a união de vocês para sempre!!!", comentou a influencer.

O batizado das filhas de Virginia e Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe viveram um momento especial em família no dia 5. Eles batizaram as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em uma igreja de Goiânia. Logo depois, os dois reuniram os amigos e familiares em uma festa luxuosa.

Nas redes sociais, os pais corujas mostraram fotos com as duas filhas no colo. Os quatro aparecem com looks brancos e na frente da decoração da festa, que contou com muitas flores e doces.

Além do batizado das filhas de Virgínia e Zé Felipe, também aconteceu o batizado de Miguel, afilhado do casal. Os pais de Miguel, Samara Cahanovich e Thiago Stabile foram os padrinhos de Maria Flor. Maria Alice foi batizada pelos padrinhos João Victor e Emanuelly Fonseca.