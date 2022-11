Após princípio de necrose no nariz, Naldo faz tratamento com viagra e desabafa

Naldo Benny está fazendo tratamento com viagra e lamentou falta da esposa Moranguinho

O cantor Naldo Benny está em tratamento intensivo após ter um princípio de necrose no nariz. O famoso fez uma harmonização facial, mas o procedimento não deu certo.

Atualizando os fãs sobre seu estado de saúde, Benny afirmou: "Graças a Deus eu consegui voltar a malhar. No tratamento eu tenho que tomar um anticoagulante na barriga por alguns dias e tem alguns comprimidos", começou.

Ele então comentou a parte mais inusitada do tratamento: "A Cindy (médica) brincou comigo até, porque esse remédio eu tenho que tomar junto no tratamento. Esse remédio é o azulzinho, é tipo o famoso Viagra", explicou.

"Agora, imagina eu, três meses sem mulher, tomando a p**** do azulzinho! Meu irmão, isso é muita sacanagem", reclamou Naldo, pois a esposa Moranguinho está confinada na 'Fazenda'.

"Esse bagulho do nariz foi pior por isso que não sei o que. Tá vendo as paredes, o teto? Tá indo na parede e no teto", comentou Naldo sobre a abstinência sexual.

Confira o story de Naldo Benny: