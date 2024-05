Após polêmicas com a nora, pai de Endrick inclui namorada do filho em fotos

Pai de Endrick, Douglas Sousa fez uma postagem incluindo a namorada do atleta na foto; recentemente, a mãe do jogador repercutiu ao cortá-la da imagem

A participação de Endrick no programa 'Conversa com Bial' continua dando o que falar! A polêmica em questão diz respeito ao climão entre a mãe do jogador, Cíntia Ramos, e a namorada dele, Gabriely Miranda. Momentos depois da exibição da entrevista, a sogra da modelo chegou a cortá-la de uma foto oficial. Mas na última quarta-feira, 8, Douglas, pai do atleta, publicou nas redes sociais o registro com a família completa, acalmando a situação gerada.

Ao comparar a foto postada por Cíntia e a registrada pelo próprio programa, os internautas não hesitaram em comentar sobre a atitude, mas como forma de apasiguar os ânimos, o pai do jogador publicou a foto oficial. Um tempo depois, a mãe de Endrick inclusive repostou a imagem. Douglas Ramos também compartilhou nos Stories do Instagram uma nova foto apenas do filho com Gabriely.

Vale lembrar que toda a polêmica veio à tona após a modelo declarar, durante o 'Conversa com Bial', que ainda não sabia como se sentia com relação à mudança para a Espanha ao lado do namorado, já que ele se apresentará ao Real Madrid no meio deste ano. Na sequência, a mãe de Endrick tomou a palavra e afirmou que a única certeza é que seu filho vai brilhar, e os dois são muito novos para um casamento.

Namorada de Endrick curte comentário polêmico sobre a sogra

A polêmica envolvendo Gabriely Miranda e Endrick ganhou mais um capítulo na tarde da última quarta-feira, 8. A namorada do jogador curtiu um comentário feito em uma publicação de Cíntia Ramos, mãe do jovem, que alfinetava a sogra da modelo.

Após a exibição do 'Conversa com Bial', Cíntia postou um registro do dia da gravação mas cortou Gabriely. O detalhe chamou a atenção e os internautas reagiram na web. "Eu só consigo me colocar no lugar da Gabi e pensar o quão excluída e maltratada ela deve estar se sentindo. O menino é um talento, é bonito, ela é linda e aparentemente uma boa pessoa, não consigo ver nenhum problema no relacionamento deles", escreveu uma internauta.

"A mãe do Endrick precisa deixar ele viver a vida dele e entender que independentemente da escolha que ele faça, ela nunca vai deixar de ser mãe dele. Precisa para com essas alfinetadas em rede nacional, é ridículo e imaturo para uma mulher dessa idade", finalizou.

Algum tempo depois, os seguidores notaram que Gabriely curtiu o comentário em questão. Confira!