Após oferecer recompensa, MC Daniel recupera carro roubado: "Tudo certo"

Nas redes sociais, MC Daniel gravou um vídeo para contar aos seguidores que seu carro, roubado no Rio de Janeiro, foi recuperado

Algumas horas após revelar que teve um carro de luxo roubado no Rio de Janeiro, MC Daniel surgiu nas redes sociais para contar aos seguidores que o veículo, uma Land Rover Defender, foi recuperada.

Nos vídeos publicados nos Stories do Instagram, o funkeiro agradeceu por recuperar o bem. "Existem coisas que não precisa entrar em detalhes, então família? Mas tá tudo bem, está tudo certo. Paulão está bem, eu estou bem, está tudo recuperado", afirmou ele.

Depois, Daniel contou que não é a primeira vez que é roubado. "Queria agradecer o carinho e o respeito comigo. Acho que já fui roubado um cinco vezes, e as cinco vezes devolveram. E não é questão de fama e dinheiro, não. Isso não tem nada a ver. Eu acho que vai muito além disso, vai pelo carinho, respeito e consideração [...]", garantiu o artista.

Na madrugada desta quinta-feira, 15, o funkeiro falou sobre o roubo de seu carro, avaliado em mais de R$ 700 mil. Ele pediu ajuda para recuperar o automóvel e afirmou que pagaria uma recompensa. "Urgente. Roubaram meu carro no Rio de Janeiro. Se alguém ver manda foto ou vídeo. Foi roubado de fuzil na rua do Rio Beach Club, entrada pro Joá", escreveu ele ao mostrar imagem do veículo luxuoso.

Depois, ele explicou com mais calma toda a situação: "Então, família seguinte: eu vim para o Rio de Janeiro hoje de manhã de avião e o Paulo, que é meu segurança, e o Caldeira, estavam vindo com a Defender aqui para o Rio de Janeiro. Os caras abordaram os moleques", relatou.

FAMOSOS: Visivelmente abalado, MC Daniel afirma que foi a terceira vez que teve um de seus veículos roubados no Rio e pela terceira vez conseguiu recuperá-los.



"Tem coisas que não precisa entrar em detalhes. Eu to bem, tudo recuperado. Amo o Rio de Janeiro!" pic.twitter.com/x6BMbPvBhm — BOLETIM DIÁRIO (@UM_NOOB85) February 15, 2024

