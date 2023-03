Após o BBB 23, Tina e Gabriel Fop se encontram com Rodrigo Mussi no Lollapalooza

Os participantes do BBB 23, Tina e Gabriel Fop se encontraram com o ex-BBB Rodrigo Mussi no festival Lolllapalooza

Neste sábado, 25, os ex participantes do BBB 23, Tina Calamba e Gabriel Fop se encontraram no festival de música Lollapalooza.

Os brothers da edição deste ano do Big Brother ainda se encontraram com o participante do BBB de 2022, Rodrigo Mussi.

O participante do BBB 23 que entrou pela Casa de Vidro posou para fotos vestindo uma camiseta preta básica, calça preta com detalhes brancos e boné.

Já Tina surgiu com um conjunto bege composto por um cropped e saia curtinha que deixavam sua barriga sarada e pernas à mostra.

Rodrigo estava elegante vestindo uma camisa preta com estampa colorida e calça xadrez. O participante do BBB 22 ainda usava uma corrente no pescoço e óculos de sol.

Fotos: Eduardo Martins/AgNews

Tina!

Em conversa com a CARAS Brasil, Tina comentou sobre ir ao festival pela primeira vez. A ex sister também falou sobre o BBB.

"Parece que eu sou eliminada em semana de evento. Eu curti o Carnaval. Agora estou curtindo o Lollapalooza. Eu saio [do BBB] e entro para os eventos", brincou.