Após internação, Dennis Carvalho curte passeio com a ex-mulher, Deborah Evelyn

Dennis Carvalho é flagrado em momento de diversão com a ex-mulher, Deborah Evelyn, a filha Luiza Carvalho e amigas

O diretor Dennis Carvalho aproveitou a noite do último domingo, 18, para curtir um passeio com pessoas queridas em um shopping no Rio de Janeiro. O artista está em recuperação após ficar um longo período internado em estado grave no Rio de Janeiro. Ele foi flagrado ao lado da ex-mulher, Deborah Evelyn, da filha Luiza Carvalho e de amigas em um restaurante no shopping.

Dennis Carvalho foi visto caminhando e também usando uma cadeira elétrica para se locomover em longas distâncias. Vale lembrar que ele foi internado em dezembro de 2022 e chegou a ficar em estado grave.

O artista contou que teve um quadro de pneumonia, que se tornou septicemia, e foi colocado em coma induzido. Em entrevista na Revista Veja, o diretor contou que foi sozinho ao hospital. "Em 26 de dezembro, após semanas de um forte cansaço que nunca passava, resolvi procurar um hospital. A última memória que eu tenho é de ter ido dirigindo até lá. A partir desse ponto, deu-se um apagão e não me recordo de mais nada. Acordei depois de um mês, no quarto daquele hospital, cercado por meus três filhos e minha ex-­mulher e melhor amiga Deborah Evelyn. Custei a acreditar no que ouvia: tinha ficado em estado gravíssimo e permanecido dias seguidos no delicado equilíbrio entre a vida e a morte. Só estou aqui hoje porque, além de contar com a competência de bons médicos, acho que não era minha hora mesmo. Tenho plena consciência de que ganhei uma segunda chance", disse ele.

Agora, ele está na fase de recuperação. "Perdi massa muscular e, por enquanto, só consigo andar em casa. Tenho saído a bordo de uma cadeira motorizada e feito fisioterapia duas vezes por dia", declarou.

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Deborah Evelyn surge com seu marido alemão em novas fotos

A atriz Deborah Evelyn agitou as redes sociais ao compartilhar fotos inéditas ao lado do seu marido, o arquiteto alemão Detlev Schneider. Os dois são discretos no relacionamento e fazem raras aparições juntos em público. Porém, ela resolveu deixar a discrição de lado para comemorar o Dia dos Namorados.

A artista abriu um álbum de fotos com o amado em seu feed no Instagram e celebrou o amor deles. “Feliz Dia dos Namorados! Meu caminho é tão melhor ao seu lado! Te amo”, disse ela na legenda. Os dois estão juntos há dez anos e vivem entre o Brasil e a Alemanha.