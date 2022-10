Após ganhar presente de luxo, Virginia se declara para a família: ''Amo mais que tudo''

Influenciadora digital Virginia Fonseca compartilha cliques fofos ao lado da filha e do marido, Zé Felipe, após ter ganhado anéis luxuosos

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 12h50

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) encheu seu feed de amor ao publicar momento na companhia de sua família e encantou a web!

Na terça-feira, 04, após ter ganhado presente especial do maridão, Zé Felipe (24), a empresária aproveitou para fazer uma declaração para o cantor e a primogênita do casal, Maria Alice, de um aninho. Vale lmbrar que Virginia está grávida de quase 9 meses, à espera da segunda herdeira do casal, que se chamará Maria Flor.

Nas fotos, postadas em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja aparece sem maquiagem, exibindo sua beleza natural. No outro, Zé aparece dando um beijo no rosto da influencer, que brincou sobre os fios de cabelo brancos dele.

"4 dias sem você pareceram uma eternidade, Josephino. Amo você, amo nossa vida, amo nossa família mais que tudooo (e fiquei chocada quando vi esses cabelos brancos na sua cabeça @zefelipecantor", disse Virginia na legenda.

"Tá veinho, mamãe!!!!!! Lindos da minha VIDA", disse Poliana Rocha nos comentários. "Meus amores", babou Margareth Serrão. "Casal de milhões", "Que família lindaaaa maravilhosaaa", "Abençoados", escreveram os fãs.

Confira os cliques de Virginia Fonseca com Zé Felipe e Maria Alice:

Virginia Fonseca ganha presente de luxo do marido, Zé Felipe

Na terça-feira, 04, Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores no Instagram que foi surpreendida com um presente do seu marido Zé Felipe. A influenciadora perguntou aos seguidores se gostariam de ver o presente trazido pelo cantor de uma de suas viagens a trabalho. Virginia mostrou um luxuoso anel dourado com o formato de duas cabeças de cobra. “Será que me conhece? Amei demais. Obrigada Josephino, @zefelipecantor te amo”, escreveu ela ao exibir as joias de ouro rosa 18 quilates da grife italiana Bulgari, um conjunto de pulseira e anel que juntos somam mais de R$ 150 mil.

