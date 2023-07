Após divórcio, Sofía Vergara tem fortuna protegida por contrato pré-nupcial; veja detalhes

O salário de Sofía Vergara em 2020 foi maior que a fortuna acumulada por Joe Manganiello em toda sua carreira

Sofía Vergara deve não será prejudicada financeiramente pelo término de seu casamento com o ator Joe Manganiello. Os documentos, obtidos pela PEOPLE, detalham como os bens do casal serão divididos de acordo com o acordo pré-nupcial.

Espera-se que os bens e dívidas compartilhados do ex-casal sejam divididos com base nos “termos do acordo pré-nupcial das partes”, de acordo com os documentos. Além disso, a pensão alimentícia será determinada pelo acordo pré-nupcial.

A atriz tem fundos estimados em US$ 180 milhões (R$ 866 milhões), enquanto Manganiello acumula uma fortuna girando em torno de US$ 40 milhões (R$ 192 milhões). O processo observa que Manganiello tem propriedades separadas, incluindo “diversas joias e outros objetos pessoais” e ganhos de antes, durante e depois do casamento.

Além disso, os documentos afirmam que “existem ativos e obrigações de propriedade separados adicionais de cada parte, conforme exigido pelo Acordo Pré-nupcial das partes”.

Durante grande parte de suas 11 temporadas na série ‘Modern Family’ a colombiana foi a mais bem paga da TV mundial, Ela recebia US$ 500 mil por episódio na fase de maior sucesso da produção. Em 2020 ela recebeu um salário total estimado em US$ 43 milhões (R$ 206 milhões).

O término do casamento foi confirmado dia 17 de julho, por meio de um comunicado assinado pelas duas estrelas atraves de um comunicado: “Tomamos a decisão difícil do divórcio. Como duas pessoas que se amam e se preocupam muito uma com a outra, pedimos educadamente pelo respeito das nossas privacidades enquanto navegamos nessa nova fase da nossa vida”.

Embora o motivo da separação não tenha sido declarado pelos atores, um amigo do casal revelou ao jornal britânico Daily Mail o motivo que impactou a relação entre Sofía e Joe. Segundo a fonte, os dois seguiam estilos de vida diferentes e isso foi o suficiente para desbalancear a relação.