Após divórcio de Gabriel Medina, Yasmin Brunet reclama da vida de solteira

No Twitter, a modelo Yasmin Brunet reclamou da vida de solteira com os seguidores

Solteira desde o começo do ano e com 34 anos, Yasmin Brunet confessou que a vida de solteira "não é para ela" em sua conta no Twitter. A modelo, que passou por um divórcio tumultuado com o surfista Gabriel Medina e declarou que não tem se adaptado ao momento.

No Twitter, onde tem mais de 65 mil seguidores, ela desabafou: "A vida de solteira não é para mim e eu não sou para vida de solteira".

Vale lembrar que na metade do mês de abril, a loira deu o que falar ao ser flagrada aos beijos com o jogador de futebol Pedro Raul durante a festa Seu Vidal, realizada no Rio de Janeiro. Aos 34 anos, Yasmin demonstrou que está aproveitando a solteirice e curtiu a noite ao lado de um dos jogadores mais bonitos do Brasil, segundo fãs do esporte.

De acordo com informações do jornal Extra, os dois chegaram separadamente à festa, que reuniu um time de celebridades como Juliette, Jade Picon e a ex-BBB Marvvila. Embora o momento de paixão entre Yasmin e Pedro não tenha sido registrado pelas câmeras dos fotógrafos presentes, os dois trocaram mensagens e passaram a se seguir no Instagram após a ficada.

Apesar de Pedro não ter postado nenhum registro da noite em suas redes sociais, a ex-mulher do surfista Gabriel Medina, por sua vez, foi fotografada pelos paparazzi. O romance entre Yasmin e Pedro acabou não sendo confirmado.

Veja: