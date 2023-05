Com look brilhante recortado, Yasmin Brunet esbanja beleza e exibe cinturinha: ''Deusa''

Modelo e influenciadora Yasmin Brunet surge deslumbrante com conjuntinho brilhante ousado e web destaca a beleza da loira

Dona de uma beleza estonteante, a influenciadora digital e empresária Yasmin Brunet (34) deixou os seguidores babando na última segunda-feira, 01, com uma nova foto nas redes sociais!

Exibindo uma produção impecável, a modelo publicou dois registros em que aparece usando um look todo brilhante. O conjunto, de top de manga longa e uma saia com recortes estratégicos na cintura, evidenciou as curvas da famosa, que chamou atenção ao deixar à mostra algumas de suas tatuagens e a silhueta fininha.

"Ô mulher", "Essa produção foi tudo", "Você está esplêndida", "Tu parece de mentira, garota, de tão maravilhosa. Mas eu já te vi no RJ pessoalmente no shopping e sei que é mais bonita", "Deusaaa", "Sereia", "Uma gostosa", exaltaram os fãs nos comentários do post em sua conta oficial no Instagram.

Recentemente, Yasmin Brunet dividiu uma reflexão na web: "'Gente! A pessoa pode ter sido incrível na sua vida, ter estado com você em momentos cruciais, mas se a máscara caiu e ela vacilou com você, o fim, chegaaa! Ninguém tem que ficar se machucando por causa de memórias boas, pessoas mudam ou mostram quem realmente são!'"

Confira as fotos de Yasmin Brunet de vestido brilhante:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet é flagrada com biquíni 'atoladinho' em dia na praia

A modelo Yasmin Brunet aproveitou o feriado de segunda-feira, 01, para colocar o bronze em dia. A loira foi flagrada usando um biquíni micro atoladinho no bumbum enquanto pegava um sol em uma praia da Zona Sul no Rio de Janeiro. Ocupadíssima, a filha da atriz e ativista Luiza Brunet (60) falava ao telefone.

Nos cliques, Yasmin surge deitada de bruços em uma canga na areia da praia usando as roupas de banho nas cores azul e branco, além disso, ela também apostou em um óculos de sol poderoso e prendeu o cabelo em um coque. Mas o que roubou a cena foi a peça inferior do conjunto, dando destaque ao bumbum empinado da loira.