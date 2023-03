Ex-galã da TV Globo mudou os rumos da carreira e deixou novelas de lado; saiba quem

Artistas resolveu focar na carreira de apresentador e deixou trabalhos como ator de novelas um pouco de lado

Com vários trabalhos de sucesso em seu currículo, Márcio Garcia (52) é um artista super versátil e por muitos anos conciliou muito bem projetos como ator e apresentador. No entanto, nos últimos anos ele tem focado apenas em seu trabalho como apresentador e deixado um pouco de lado as novelas .

Em entrevista concedida à revista Quem, Márcio Garcia falou sobre a decisão de mudar de vez os rumos de sua carreira e confessou que não se interessa mais em fazer novelas. "Já me chamaram, mas não quero mais voltar a trabalhar como ator", disse.

O desabafo do global aconteceu pouco mais de 13 anos após sua estreia como um dos protagonistas da novela Caminho das Índias, de Gloria Perez. Na época, Márcio foi altamente criticado e a novela precisou passar por mudanças intensas, diminuindo o tempo de tela do ator na trama.

A produção marcava o retorno de Márcio a TV Globo após ele fazer um enorme sucesso na Record TV. Por lá, ele não apenas atuou em novelas da casa, como também apresentou o programa O Melhor do Brasil, que nos anos seguintes passou a ser comandado por Rodrigo Faro.

Apesar de atualmente está no comando do The Voice Kids, o artista não descartou totalmente voltar a trabalhar com a ficção, mas desta vez apostando em algo mais descomprometido e de curto prazo, como uma série. "Se tiver algo especial com que eu me identifique, eu não descarto. Eu estou sempre ouvindo", disse ele, que esteve à frente do programa Tamanho Família de 2016 a 2020.

Nos últimos anos Márcio chegou a fazer algumas participações em novelas da TV Globo, mas nenhuma como elenco principal, entre elas estão: O Astro, Amor à Vida e Babilônia. Fora isso, ele também apareceu em episódios das séries Na Forma da Lei, A Grande Família eTapas & Beijos.