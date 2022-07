Marcio Garcia celebra vitória de Isis Testa no The Voice Kids: ''Viva a nossa campeã''

Marcio Garcia fez uma linda homenagem para Isis Testa, a grande campeã do The Voice Kids de 2022

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 13h30

Nesta segunda-feira, 18, Marcio Garcia (52) decidiu usar suas redes sociais para fazer uma linda homenagem para a grande campeã do The Voice Kids de 2022, Isis Testa (10).

O apresentador do reality musical publicou um clique onde aparece agarradinho com a pequena, enquanto ambos davam um lindo e largo sorriso para as lentes das câmeras.

Na legenda, ele celebrou a vitória da menina e ainda agradeceu toda a equipe por mais uma temporada do programa: "Foi lindo! Obrigado a todos que fizeram parte dessa jornada, deliciosa! Viva a nossa campeã Isis Testa! Talento, carisma e fofura pra dar e vender! Até a próxima! Que Deus nos abençoe sempre! Boa semana! Gratidão"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Demais!", disse um. "Foi lindo, foi emocionante!", escreveu outro, "A nossa campeã!", falou ainda um terceiro.

Confira a linda homenagem que Marcio Gacia fez para a campeã do The Voice Kids, Isis Testa: