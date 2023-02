Após boatos de término, Carla Diaz posa com noivo em camarote

Atriz Carla Diaz curtiu camarote com noivo Felipe Becaria na Sapucaí, Rio de Janeiro

A atriz Carla Diaz afastou os boatos de término com o noivo, Felipe Becari. Isso porque eles teriam parado de se seguir nas redes sociais.

“Tem gente que gosta de cuidar da vida dos outros, eu fico com a minha, só isso”, disse a ex-BBB em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. “É bug do Instagram, essas coisas de redes sociais", explicou o que aconteceu.

“Eu desativei as minhas redes, aí parei de seguir todo mundo, aí printaram. Estávamos juntos dando risada”, continuou o relato, tranquilizando os fãs.

“É muito engraçado, quando um relacionamento se torna público as pessoas se acham no direito de opinar e tá tudo certo, tudo bem, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, mas às vezes criam coisas que nunca existiram. Eu ligo o foda-se mesmo, eu tenho 30 anos de carreira, 30 de idade, vou me importar com o que o povo fala na internet?”, desabafou.

Curtiram carnaval juntos

A atriz e o futuro marido, que a pediu em casamento com um anel grifado em um restaurante com a família da loira, compareceram a um camarotes nos desfiles da Sapucaí.