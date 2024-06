Após assumir romance, MC Binn troca carinho com novo affair

O amor está no ar! Em novo vídeo publicado nas redes sociais, MC Binn surgiu em momento descontraído com a nova affair, Ana Laura Marques

MC Binn está apaixonado! Assumindo seu relacionamento com Ana Laura Marques recentemente, ele usou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para publicar o primeiro vídeo ao lado dela.

No registro, o casal surgiu divulgando a nova música do funkeiro. Além de dançarem juntos, ambos trocaram um selinho carinhoso.

Nos comentários, os fãs do ex-BBB mostraram apoio ao romance. "Lindos... sejam felizes, e que Deus os blinde de todo o mal... Torcendo sempre pelo Binn, agora por eles!", escreveu uma internauta. "Amém", respondeu o cantor.

Ana Laura é tatuadora e influenciadora digital. Este é o primeiro relacionamento que o funkeiro assume após a breve relação com Giovanna Lima, no BBB 24.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC BIN LADEN (@mcbinn)

MC Binn abre o jogo sobre romance com tatuadora

O amor está no ar para MC Binn! Nos últimos dias, o ex-participante do BBB 24, da Globo, publicou a primeira foto ao lado da tatuadora Ana Laura Marques e despertou a curiosidade dos fãs. Em entrevista ao site Gshow, o artista contou como os dois se conheceram e revelou que o romance está cada dia mais sério.

De acordo com Binn, que a levou para um almoço em família recentemente, a moça já conquistou sua mãe, dona Mariza Ventura. "Vamos passar o Dia dos Namorados juntos. Ela está me apoiando bastante no álbum novo. Está orando junto, está torcendo. Minha mãe a ama, minha família, porque ela é uma pessoa simples. Meu pai também", declarou.

E completou: "Já virou da família e eu converso com a família dela todo dia. Parece que a gente se conhece há um bom tempo, estou curtindo. É uma pessoa que nunca me tratou como artista, como MC, como ex-BBB. Me tratou como Jefferson, com simplicidade".

Apaixonado, o funkeiro revelou que deu o primeiro passo para engatar o affair com Ana Laura. "Foi uma coisa mais conexão, quando algo muito forte acontece, se conecta. Tá me fazendo bem, me fazendo feliz. Fui eu que conquistei, não esperava", disse.

"Nos conhecemos por acaso na internet e ficamos nos falando. Ela achava que eu não queria nada sério, só bagunça. Deu nem verdade no começo. Eu que fui pra cima e eu nem esperava, achava que ia ficar solteiro", concluiu MC Binn.

Vale lembrar que dentro do reality show da TV Globo, o cantor viveu um breve romance com a nutricionista Giovanna Lima. Fora do programa, os dois chegaram a se encontrar, mas decidiram colocar um ponto final na relação e cada um seguiu seu caminho.