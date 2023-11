Após acidente de carro, Bianca Andrade ganha presentes para ajudar em recuperação

Bianca Andrade está em casa se recuperando do acidente que sofreu na última quinta-feira, 2

Bianca Andrade tem compartilhado sua rotina de recuperação após um acidente de carro na última quinta-feira, 02. Nesta terça-feira, 07,, a empresária mostrou alguns presentes que recebeu de alguns patrocinadores, desejando melhoras, e brincou sobre nenhum deles de algum "contatinho".

No vídeo compartilhado pela influenciadora, Bianca mostrou uma mesa repleta de arranjos de flores com algumas cartas, livros e também uma bandeja de doces, decorada pela frase: "Chega de sustos, por favor!". "Quanto amor com a gente. Muito obrigada de coração", agradeceu a influenciadora.

Em seguida, a influenciadora disse aos fãs a origem dos presentes: "Vou contar para vocês uma curiosidade. Desses arranjos maravilhosos, nenhum é de contatinho. Oh, meu Deus, não tem nenhum boy, ou uma girl, para me mandar um arranjo dizendo que me ama e que não vive sem mim", brincou ela, explicando que o presente eram de marcas com as quais trabalha.

Bianca Andrade revela mudança de pensamento após sofrer acidente

A influencer e empresaria fez uma reflexão nas redes sociais após sofrer um acidente de carro com seu filho, Cris, fruto do relacionamento com o influencer Fred Bruno. Ela recebeu alta hospitalar depois de ficar em observação e já reencontrou o filho, que estava com o pai após deixar o hospital. Assim, ela mostrou um álbum de fotos com o herdeiro e contou que mudou um pensamento em sua vida depois do que viveu.

"Gudugo e a mamain estão em casa. Eu vivi o pior dia da minha vida e é impossível não ter uma reflexão profunda sobre tudo que aconteceu. Por um segundo pensei que não teria mais oportunidade de continuar a minha vida com meu filho. O acidente foi forte, o carro deu perda total, mas nós estamos aqui, tendo uma oportunidade de continuar. Lembro que no mesmo dia do acidente, mais cedo, cheguei a compartilhar com vocês que estava pilhada de reuniões e não tinha tempo para quase nada. Olha o que o destino fez, esfregou uma lição na minha. Quero aproveitar e não deixá-la só pra mim", disse ela.

O que salvou a vida do filho de Bianca Andrade?

A influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, contou detalhes sobre a recuperação após sofrer um acidente de carro. Bianca contou que a cadeirinha infantil e o cinto de segurança foram os itens que salvaram a vida do seu filho. “Graças a Deus meu bebê estava na cadeirinha, com cinto de segurança. Então, o Cris está perfeito, só com um machucado no rostinho. Jamais andem com seus bebês fora da cadeirinha, em hipótese alguma. A cadeirinha salvou a vida do meu filho”, disse ela nas redes sociais.