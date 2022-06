Aparência de Padre Fábio de Melo no 'Altas Horas' chama atenção dos fãs

Padre Fábio de Melo apareceu com rosto inchado no programa 'Altas Horas' no sábado, 04, e intrigou os internautas

O Padre Fábio de Melo (51) assustou os fãs ao aparecer bem diferente durante sua participação no Altas Horas.

No programa exibido no último sábado, 04, comandado por Serginho Groisman (71), o líder religioso surgiu com o rosto inchado e um pouco esticado. Os internautas logo especularam que o sacerdote realizou uma harmonização facial.

Nas redes sociais, os seguidores comentaram sobre a aparência do padre e o suposto procedimento estético. "Quero fotos da harmonização facial do padre fabio de melo na minha mesa", "Ouvi dizer, com todo respeito, que o Padre Fábio de Melo fez preenchimento labial. Glória a vós senhor!", "Deixem o padre Fábio de Melo, a cara é dele as regras são dele," Ser famoso deve ser um saco, pessoal detonando o visual do Padre Fábio de Melo quando na verdade ele só deu uma engordada... mesma coisa com a Luiza Sonza! Afffff", "Não acredito que o padre Fábio de Melo fez harmonização facial... ele sempre foi tão lindo pra que fazer isso!!".

Em seu feed no Instagram, Fábio compartilhou registros do programa feitos por Alice Venturi e agradeceu pela participação na homenagem feita a Fábio Jr. (68), em celebração de seus 53 anos de carreira.

"Não é sempre que a vida nos permite homenagear os que admiramos. Mas o meu querido @serginhogroisman sempre dá um jeito de facilitar os movimentos para mim. Hoje, no @programaaltas, vai acontecer uma homenagem linda ao meu amigo @fabiojroficial. Juntamente com @fafadbelem, @tonigarridooficial, @dilsinho, @simonycantora, @cantuariavinicius e @gustavopmioto eu tive a honra de participar. Foi lindo!", disse Fábio sobre as gravações do Altas Horas.

E essa polêmica do rosto do Padre Fábio de Melo? Vi muitas fotos por aqui, não posso afirmar com 100%, isso não é resultado de harmonização facial. Alguém lembra que o Instagram dele foi hackeado algumas semanas? Então, ele desabafou sobre isso. O estresse. pic.twitter.com/bnHMhPpk9v — Dih Cherrie (@CherrieDih) June 5, 2022