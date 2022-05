Lorena Queiroz leva a mãe e a avó para show do Padre Fábio de Melo: ''Esse Dia das Mães foi incrível!''

Lorena Queiroz aproveitou o Dia das Mães ao lado da mãe e da avó curtindo um show do Padre Fábio de Melo

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 13h42

O Dia das Mães foi muito especial para Lorena Queiroz (11) e sua família!

Isso porque, no último domingo, 9, a atriz presenteou a mãe, Gabi e a avó, Adriana com um show do Padre Fábio de Melo (51).

As três e o irmão caçula da menina, Enrico, curtiram juntinhos, um show super especial do cantor, que teve momentos emocionantes.

Após a apresentação, eles ainda visitaram o Padre no camarim, fazendo uma série de registros encantadores ao lado dele.

"Este Dia das Mães foi incrível, com direito a show do Padre Fábio! Mãe, obrigada por ser minha mãe. Obrigada por sempre estar ao meu lado e sempre realizar meus sonhos. Muito obrigada por sempre me apoiar e incentivar em todos os momentos. Eu te amo muito! E, mais uma vez, obrigada por ser minha mãe", escreveu a menina ao compartilhar os cliques feitos durante o show.

Vale lembrar que Lorena e Padre Fábio tem uma amizade de anos, já que em 2016, o artista fez uma participação especial em Carinha de Anjo, novela na qual Lorena era protagonista.

"Ela continua sendo Carinha de Anjo, mas agora está crescida! Estou muito feliz por reencontrá-la", declarou o padre após reencontrá-la.

Confira os cliques encantadores que Lorena Queiroz fez ao lado de Padre Fábio de Melo após uma apresentação especial de Dia das Mães: