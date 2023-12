Apaixonada, Bárbara Borges declara 'atração incontrolável' por Iran Malfitano

Comemorando seu primeiro ano de namoro, Bárbara Borges faz homenagem e relembra detalhes do começo do romance com Iran Malfitano

Bárbara Borges tem motivos de sobra para comemorar nesta sexta-feira, 22! Além de celebrar seu primeiro ano como milionária após conquistar o prêmio no reality da Record ‘A Fazenda’, Babi também comemora um ano de namoro com o ex-peão, Iran Malfitano. Perdidamente apaixonada, ela usou as redes sociais para se declarar ao namorado.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Bárbara compartilhou um álbum de fotos repleto de seus momentos mais marcantes ao lado de seu parceiro. Na imagem de capa, ela selecionou fotos recentes em que o casal aparece agarradinho e trocando beijos. Na legenda, a milionária relembrou a trajetória da amizada, que se tornou romance.

"E o destino nos 'pregou uma peça' e despretensiosamente nos uniu confinados em um reality. A amizade se fortaleceu e dela nasceu a paixão. Tentei bastante negar que estava apaixonada e inventei mil desculpas pra justificar, amigo! Eu dizia que 'não tínhamos química', mas no fundo, lá no fundo, a atração era incontrolável”, disse a loira.

“O primeiro passo para a gente 'desbloquear' foi engraçado até. Dois adolescentes. Aquele medo bobo! Ganhamos um empurrão de amigos e de tantas pessoas queridas que chegaram na nossa vida. E há 1 ano, o primeiro beijo aconteceu, o amor tomou conta de nós e foi impossível desgrudar”, Babi se derreteu por seu amado.

“Um ano que meu melhor amigo é o meu amor. Um ano que eu te amo e te escolho todos os dias pra viver a vida. Um ano de nós", a campeã da última temporada do reality rural finalizou a declaração. Nos comentários, Iran também deixou uma homenagem singela, mas repleta de amor e significado: “Amo-te tanto”, ele escreveu em russo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Borges 🌻 (@babiborges)

Para quem não acompanhou a trajetória do romance, Iran e Barbara se encontraram pela primeira vez em 2002, durante as gravações da novela da Globo, "Malhação”, mas sem nenhum tipo de interesse amoroso. Passados 20 anos, o reencontro deu chance para que o amor pudesse florescer após a participação no reality da Record.

Vale lembrar que na comemoração de seis meses de namoro, Iran Malfitano e Bárbara Borges celebraram a data junto de CARAS, no Hotel Ort, em Campos do Jordão. Na ocasião, eles trocaram declarações apaixonadas: “Eu passei a entender que a parceria e o companheirismo são as partes mais importantes de um relacionamento”, disse a atriz.

Bárbara Borges e Iran Malfitano tem planos de trabalhar juntos:

A atriz Bárbara Borges já tem um novo projeto na TV! Depois de vencer o reality show 'A Fazenda 14', da Record TV, ela firmou contrato e foi escalada para uma nova novela da emissora. Na trama, ela atuará ao lado do ator Iran Malfitano, que é seu namorado na vida real; saiba mais detalhes sobre o novo projeto dos pombinhos.