Apagou? MC Cabelinho toma decisão sobre tatuagem que fez para Bella Campos

MC Cabelinho decidiu seguir em frente! Meses após o término conturbado com a atriz Bella Campos, o cantor decidiu apagar a tatuagem que fez em homenagem à sua ex-namorada. Em vídeos publicados nas redes sociais na última quinta-feira, 21, ele apareceu em uma sessão de remoção para colocar um ponto final definitivo em sua história com a artista.

O namoro de Bella e Cabelinho chegou ao fim após um escândalo de traição envolvendo o cantor, apenas algumas semanas após eles eternizarem os nomes um do outro na pele. Na época, o cantor decidiu escrever o nome da amada no pescoço, mas agora parece que as lembranças do relacionamento anterior ficaram muito pesadas para ele.

Por isso, Cabelinho decidiu enterrar seu passado com a ex-namorada de vez e apagou a tatuagem que representava esse capítulo da sua vida. No vídeo em questão, o cantor aparece tranquilo durante a sessão de laser para remover o nome da antiga amada, Bella, que estava escrito em seu pescoço. Ele não revelou se pretende cobrir a região com outro desenho.

EITA! MC Cabelinho está removendo tatuagem com nome da Bella que ele tem no pescoço 🗣️ pic.twitter.com/MpRqyc89ua — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) December 22, 2023

Vale mencionar que até o momento, Bella segue com o nome ‘Victor Hugo’ eternizado em seu braço. A atriz chegou a cobrir o nome com o desenho de uma borboleta, mas sua assessoria confirmou que a tatuagem era temporária e fazia parte da caracterização de sua nova personagem no longa nacional 'Cinco tipos de medo'.

Na época das tatuagens, o casal chegou a receber críticas e a atriz rebateu os comentários: "Não tem coragem? Não faz. Eu vivo intensamente, sim, e é uma delícia. Next (próximo)", ela declarou. Poucas semanas após a troca de declarações, a atriz decidiu colocar um ponto final na relação no final de agosto depois que surgiram boatos de uma traição.

Eles estavam namorando desde que se conheceram nos bastidores da novela da Globo, 'Vai na Fé' em outubro do ano passado e até chegaram a morar juntos, com planos de oficializar a união em um futuro próximo. Após o término, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais e já engataram outros relacionamentos.

Quem é o novo affair de MC Cabelinho?

O cantor MC Cabelinho causou no final do mês passado, ao confirmar os rumores de um novo affair após seu término com a atriz Bella Campos. Ao vivo durante o ‘TVZ’, no Multishow, o funkeiro trocou um beijão com uma das promessas do rap feminino, a cantora Yasmin Pinto, mais conhecida no cenário musical como Slipmami.

Durante a atração, Slipmami e Cabelinho ainda revelaram que iriam para casa juntos, onde o cantor morava com Bella Campos. Vale lembrar que esse é o primeiro affair que ele assume desde a separação conturbada. Embora não tenha assumido um novo relacionamento, Bella também teria sido flagrada aos beijos com o ator Caio Manhente.