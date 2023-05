Aos 60 anos, Claudia Ohana desabafa sobre envelhecer: "Estou perdendo roupas"

Em entrevista à CARAS, Claudia Ohana abriu o jogo sobre as mudanças em seu corpo após completar 60 anos

A atriz Claudia Ohana (60) garantiu que não tem se importado muito com a maturidade e todas as suas consequências. Em entrevista à revista CARAS, ela tem lidado muito bem com as mudanças em seu corpo e na rotina diária.

"Estou, eu nunca tive peito, eu acho incrível isso! Engordei um pouco, estou perdendo roupas, elas estão apertadas. Eu me preocupo um pouco com os doce, nunca liguei muito e, agora, estou com fissura para comer chocolate", disse Claudia.

A famosa, que está no ar com a novela Vai na Fé, da TV Globo, afirmou ainda que entrou na casa dos 60 anos sem viver crises. Ela detalhou que aprendeu a envelhecer de forma saudável e adoraria ver os fãs vivendo isso ao seu lado.

"Não, eu aceito. Sem crise, juro. Já tenho muitas crises na minha vida. Então, crise de idade eu não tenho desde os 30. Eu acho que 60 é incrível. A gente envelhece, eu aceito bem e espero que o público também aceite, por favor", disse.

Ela refletiu sobre um dilema dos artistas que acabam envelhecendo e sofrendo com críticas: "As pessoas não gostam de ver o outro envelhecer, parece que incomoda. Mas é isso aí, vamos ter rugas, vamos ter cabelo branco".

Ainda durante o bate-papo, Claudia Ohana comemorou que cada vez tem se tornado uma mulher mais empoderada. Segundo a global, ela não era tão corajosa durante a sua juventude.

"Acho que aos 20 anos, se eu tivesse um Instagram, eu jamais iria postar foto de biquíni, porque eu acho um abuso. Agora, postar uma foto de biquíni aos 60 é revolucionário, é empoderamento. É mostrar que sim, eu cuido do meu corpo desde sempre e, às vezes, ele fica lindo com a luz, às vezes, não. Tem fotos que eu fico horrível, aí eu não posto", declarou.