Aos 53 anos, marido de Claudia Raia fala sobre os desafios da paternidade

Na manhã desta quinta-feira,10, Ronnie Von (78) recebeu em seu programa Manhã do Ronnie, na RedeTV!, um convidado pra lá de especial.

O entrevistado da vez foi o esposo deClaudia Raia (55), o ator e bailarino Jarbas Homem de Mello, que será pai pela primeira vez aos 53 anos de idade.

Em uma conversa exclusiva com o apresentador, Jarbas não escondeu o entusiasmo e revelou que está ansioso para a chegada do pequeno Luca. “Planejamos fazer uma inseminação no final do ano passado, então ela estava toda preparada, com o endométrio todo certinho, só que os embriões não se formaram. Então, não conseguimos fazer a transferência”, contou ele.

“Mas como ela já estava com toda aquela bomba hormonal, aconteceu, entre aspas, de uma maneira natural, porque ela tinha feito toda a preparação para a inseminação. [...] O que nos pegou de surpresa foi a maneira como aconteceu, porque estou preparado para ser pai desde sempre. A gente fala de ter um fruto do nosso relacionamento há dez anos", disse.

Na sequência, o ator confessou que não enxerga a nova fase da paternidade como um desafio. Mas, sim o grande sonho da vida dele. “Estou pronto para ser pai (...) Quando a gente soube da notícia já me veio uma força tão grande. Eu não imagino o que vai ser pegar no braço e ver a carinha dele, mas na hora que a coisa se concretizou mesmo, veio um negócio dentro de mim assim de: ‘Eu posso tudo agora’”, desabafou.

Por fim, ao falar de seu relacionamento com a amada, ele diz se sentir muito "abençoado". “Sou muito abençoado por ter tido esse encontro e [principalmente] em um momento maduro da vida, que eu acho que foi mais incrível ainda”, afirmou.

