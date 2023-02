Aos 48 anos, Leonardo Di Caprio é criticado por namorar com jovem de 19 anos

Leonardo Di Caprio foi alvo de críticas nas redes sociais após ser apontado como suposto affair de jovem de 19 anos

Na última semana, o ator Leonardo Di Caprio foi alvo de ataques nas redes sociais, após surgir boatos de um suposto affair envolvendo seu nome e a israelense Eden Polani, que é 29 anos mais jovem do que ele.

Aos 48 anos, Di Caprio virou piada entre os internautas por se relacionar apenas com jovens modelos com menos de 25 anos. No twitter, alguns seguidores apontaram que a atual namorada do astro é tão jovem que na época do lançamento do filme Titanic, ela ainda nem havia nascido.

Engana-se quem pensa que os comentários maldosos pararam por aí, o novo relacionamento de Leonardo Di Caprio com a jovem de 19 anos, causou alvoroço na web.

"A nova namorada de Leonardo DiCaprio nem tinha nascido quando o Titanic foi lançado", disse um internauta.

"Kate Winslet tinha 22 anos quando foi indicada ao Oscar por Titanic. Que é 3 anos mais velha que a atual namorada de Leonardo DiCaprio", ressaltou outro.

"A namorada de DiCaprio é tão jovem que provavelmente estudou o filme 'Romeu e Julieta' que ele estrelou quando ela estava na escola", escreveu mais um.

"Alguém por favor me explique o que um homem perto dos 50 anos têm em comum com uma jovem de 19 anos?", pontuou outro.

Exigente

Não é de hoje que Leonardo DiCaprio é um dos solteirões mais cobiçados de Hollywood, não é mesmo? Porém, o galã tem um padrão na hora de escolher a sua amada: Ele não continua namorando ninguém que tenha mais de 25 anos.

Di Caprio se relacionou com a modelo dinamarquesa Nina Agdal (30), entre maio de 2016 e julho de 2017. Porém, o relacionamento dos dois não foi pra frente, pois em em março de 2017, Nina completou 25 anos de idade.

Já em 2018, ele e a atriz Camila Morrone (25) assumiram o relacionamento, mas após quatro anos de namoro o casal chegou ao fim.