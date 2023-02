Aos 37 anos, Camilla Camargo esbanja corpão em biquíni decotado: “Deusa!”

Curtindo o dia de sol na fazenda da família, Camilla Camargo esbanjou boa forma ao eleger biquíni decotado; veja

A filha de Zezé Di Camargo (60) com Zilu Camago (64), deixou seus seguidores de queixo caído na tarde desta sexta-feira, 24, ao compartilhar um registro de seu momento de descanso enquanto curtia o dia de sol na fazenda da família.

Na beira da piscina natural, Camilla Camargo (37) posou com seu biquíni hiper colorido, no modelo hot pants, e espantou os fãs com seu físico desenhado.

A peça escolhida pela atriz deixou em evidência seu abdômen sarado, e também ressaltou suas pernas torneadas para jogo, bem como a cinturinha de pilão. Se não bastasse, Camila também apostou no carão, jogou os cabelos para o lado, sensualizando cada vez mais.

Os admiradores não perderam tempo e comentaram: "Maravilhosa", disse um. "Linda demais", falou mais um. "Genética boa igual a da Zilú", elogiou outro. "Linda na medida certa, no seu natural, sem exageros", "Deusa", disseram alguns deles.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CAMILLA CAMARGO:

Mamãe tá on!

Recentemente, Camilla Camargo impressionou com sua boa forma ao compartilhar um vídeo de treino em sua rede social. Mãe de um casal, a famosa mostrou que está com tudo em cima após as gestações.

No registro cheio de energia, a morena surgiu pegando pesado em uma aula de funciona, fazendo vários agachamento e pulando bastante corda.

Enquanto suava nos exercícios, Camilla Camargo impressionou com sua barriga torneada. "Meu carnaval! “Bora”…", disse a famosa mostrando como curte a folia.