Aos 18 anos, Mel Maia rebate críticas por roupas que usa para trabalhar: ''Respondo à altura''

Atriz Mel Maia responde comentários que costuma ouvir sobre as 'roupas curtas' que usa para ir ao trabalho em dias quentes

Por meio de suas redes sociais, a atriz Mel Maia (18) rebateu as críticas que recebe sobre as roupas que usa para ir trabalhar.

Nos stories de seu Instagram, na sexta-feira, 10, a jovem fez um desabafo sobre os comentários que tem recebido, principalmente de mulheres, sobre seus looks.

No ar na novela Vai na Fé, ela surgiu usando um shorts jeans e cropped branco para ir para as gravações do folhetim da TV Globo, e contou sobre o que costuma ouvir do visual em dias quentes.

"Geralmente em dias que faz muito calor coloco um shorts, um cropped e aí ainda tenho que escutar chegando lá no meu emprego: 'Mel como você vem trabalhar assim? Cadê o resto da sua roupa?' 2023 gente, vamos viver!", começou falando.

Na sequência, a atriz revelou que não deixa barato e faz questão de responder. "E aí, quem me conhece sabe, eu respondo à altura, dou um fora, falo 'cuida da sua vida', mas depois fico pensando 'será que eu estou viajando em vir assim?' Olha no que fico pensando. Isso é tão retrô, eu não preciso me sentir assim, é um shorts e uma blusa", comentou ainda.

Mel aproveitou para se declarar para o namorado, MC Daniel (24), em comemoração aos 5 meses de namoro. "5 meses que eu to com você! eu tinha CERTEZA que íamos ser melhores amigos… e eu tava certa, ganhei o melhor amigo e o melhor namorado do mundo!! te amo te amo te amo tanto que não cabe no peito", se derreteu.

Confira Mel Maia rebatendo críticas sobre suas roupas:

Mel Maia presenteia o pai com carrão de luxo

No ar como a influenciadora Guiga em Vai na Fé, novela das sete da Globo, Mel Maia decidiu celebrar seu sucesso em grande estilo acompanhada da família. Na última quarta-feira, 8, a atriz revelou que comprou um carrão de luxo para presentear seu pai em suas redes sociais. Emocionada, a morena ainda contou porque decidiu partilhar a conquista com o público.

Em seus stories, a namorada de MC Daniel publicou uma foto do pai ao lado do presente, um carrão avaliado em R$ 409 mil, com uma capa de tecido preta e um laço vermelho. Maia iniciou o relato: "Dei um carrão para o meu pai de presente. Não costumo postar essas coisas, mas acho que a gente merece esse reconhecimento por tudo que venho conquistando”, contou. Ainda no texto, ela demonstrou a gratidão aos pais e atribuiu suas conquistas a eles: “Mas sempre com a força de vocês, família. Nossa família é muito unida e está sempre me apoiando e me ajudando a crescer, vamos construindo tudo juntos, sem vocês não sou nada! Meu sucesso também é o de vocês e você merece, baixola!", a atriz se derreteu e revelou o apelido do pai.

