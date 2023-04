Aos 14 anos, sobrinha de Preta Gil radicaliza visual e choca: "Amei!"

Após raspar a cabeça, Flor Gil decidiu inovar no visual e surpreendeu fãs com transformação radical; veja

Em novembro do ano passado, Flor Gil radicalizou o visual e decidiu mudar a aparência raspando os cabelos. Na época, muitos fãs ficaram surpresos com a coragem da jovem de apenas 14 anos.

Porém na última quinta-feira, 27, a filha de Bela Gil (35), repaginou o visual mais uma vez. Em uma série de fotos publicadas em suas redes sociais, a adolescente exibiu a mudança: fios platinados e desenho de flores coloridas na lateral da cabeça.

"Tô apaixonada! Não paro quieta [risos]. Namoral, ficou muito lindo! Superou minhas expectativas… arrasou muito", escreveu ela na legenda, que logo dividiu a opnião da web.

Nos comentários, os internautas se surpreenderam com a mudança. "Ameiii", disse Enzo Celulari. "Só você com este rostinho lindo mesmo pra ficar careca e linda!", escreveu uma admiradora. "Você é linda com qualquer visual ", falou uma terceira.

Já outros internautas não aprovaram a mudança no visual da sobrinha de Preta Gil (48). "Poxa… pq fez isso? ","Com todo respeiro, prefiro o cabelo longo","Não tá legal", disseram eles.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FLOR GIL:

Bela Gil encanta seguidores com momentos mãe e filha com Flor Gil

A apresentadora Bela Gil encantou seus seguidores com uma linda declaração para sua filha, Flor Gil, fruto de seu relacionamento com o gerente de estúdio de design João Paulo Demasi.

“Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar uma filha tão incrível. Parceira de vida, moleca, inteligente, generosa, divertida, amorosa e talentosa. Ela me faz os melhores elogios sem nem saber que são elogios, sua felicidade me contenta”, disse Bela.